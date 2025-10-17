Ríos Limpios: 21 Días para Reducir la Contaminación en Casa

Para provocar un cambio y tener una Guatemala limpia es necesario aceptar uno de los retos más importantes: los ríos limpios inician en casa y es ahí donde debe comenzar el cambio.
Haciendo Eco Gt invita a participar en un reto gratuito de 21 día en el que aprenderás todo sobre cómo manejar tus desechos y a no contaminar más, ya que la administración adecuada de nuestros residuos evitan que miles de toneladas de estos terminen en nuestros ríos.
La entidad se encarga de comunicar la importancia del manejo de desechos para evitar la contaminación de los mantos de agua en el país. Para hacer conciencia sobre la necesidad de iniciar un cambio inmediato en la población, destaca la dura realidad del rio Las Vacas, el cual transporta el 60 % de las aguas servidas de la ciudad y toneladas de desechos arrastrados por las lluvias. Este es uno de los ríos más contaminados de América Latina.
El panorama empeora en la temporada lluviosa, en la que cada día se recolectan hasta 120 camionadas de desechos a diario en este afluente.
Por su parte, en el rio Motagua, el cual recorre 486 kilómetros desde las montañas hasta el Caribe, viajan más de 20 mil toneladas de conaminación al año. En su cauce, que conecta nuesra basura, nuestros rios y nuestro mar, se arrastra la contaminación desde 14 departamentos.
Algunas de las acciones que se han implementado para evitar la contaminación de los afluentes son barreras y biobardas, pero esto no es la verdadera solución para nuestros rios, la solución está en nosotros.
Así es el reto de 21 días para no contaminar más
El programa gratuito de ECOreto de Haciendo Eco GT te enseñará a formar el hábito que nos llevará a tener una Guatemala limpia y evitar la contaminación. Está dividido en tres partes partes para un total de 21 días.
Cada reto es un video de 1 o 2 minutos en donde expertos te explican y enseñan la clasificación de desechos. Durante la primera semana conocerás aspectos básicos de cómo clasificar y la importancia de aplicarlo día a día, con retos que deberás cumplir a diario.
Durante la segunda fase te volverás todo un experto en desechos orgánicos, ya que el 50 % del total de nuestros residuos se encuentra en esta clasificación. Aprenderás métodos caseros para compostaje, o bien, de los diferentes servicios de composteros que hay en el país, con la finalidad de aprovechar y reducir la contaminación.
Máster en 7 días: durante los últimos siete días del reto recibirás información y retos para aprender todo sobre reciclaje y compostaje. ¿Aceptas el reto?