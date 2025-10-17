 Ríos Limpios: 21 Días para Reducir la Contaminación en Casa
Nacionales

"Los ríos limpios inician en casa": Así es el reto de 21 días para no contaminar más

Guatemala cuenta con uno de los ríos más contaminados de Mariaca Latina, que reciben toneladas de basura en la época lluviosa porque "el agua no olvida lo que arrojamos" ¡Acepta el reto, aquí te contamos todo!

Compartir:
220527_TheOceanCleanup_Interceptor_006_Day_After_Flood_5-768x512 contaminación río motagua guatemala interceptor de basura (11),
220527_TheOceanCleanup_Interceptor_006_Day_After_Flood_5-768x512 contaminación río motagua guatemala interceptor de basura (11) / FOTO:

Para provocar un cambio y tener una Guatemala limpia es necesario aceptar uno de los retos más importantes: los ríos limpios inician en casa y es ahí donde debe comenzar el cambio.

Haciendo Eco Gt invita a participar en un reto gratuito de 21 día en el que aprenderás todo sobre cómo manejar tus desechos y a no contaminar más, ya que la administración adecuada de nuestros residuos evitan que miles de toneladas de estos terminen en nuestros ríos.

La entidad se encarga de comunicar la importancia del manejo de desechos para evitar la contaminación de los mantos de agua en el país. Para hacer conciencia sobre la necesidad de iniciar un cambio inmediato en la población, destaca la dura realidad del rio Las Vacas, el cual transporta el 60 % de las aguas servidas de la ciudad y toneladas de desechos arrastrados por las lluvias. Este es uno de los ríos más contaminados de América Latina.

El panorama empeora en la temporada lluviosa, en la que cada día se recolectan hasta 120 camionadas de desechos a diario en este afluente.

Por su parte, en el rio Motagua, el cual recorre 486 kilómetros desde las montañas hasta el Caribe, viajan más de 20 mil toneladas de conaminación al año. En su cauce, que conecta nuesra basura, nuestros rios y nuestro mar, se arrastra la contaminación desde 14 departamentos.

Algunas de las acciones que se han implementado para evitar la contaminación de los afluentes son barreras y biobardas, pero esto no es la verdadera solución para nuestros rios, la solución está en nosotros.

Así es el reto de 21 días para no contaminar más 

El programa gratuito de ECOreto de Haciendo Eco GT te enseñará a formar el hábito que nos llevará a tener una Guatemala limpia y evitar la contaminación. Está dividido en tres partes partes para un total de 21 días. 

Cada reto es un video de 1 o 2 minutos en donde expertos te explican y enseñan la clasificación de desechos. Durante la primera semana conocerás aspectos básicos de cómo clasificar y la importancia de aplicarlo día a día, con retos que deberás cumplir a diario. 

Durante la segunda fase te volverás todo un experto en desechos orgánicos, ya que el 50 % del total de nuestros residuos se encuentra en esta clasificación. Aprenderás métodos caseros para compostaje, o bien, de los diferentes servicios de composteros que hay en el país, con la finalidad de aprovechar y reducir la contaminación. 

Máster en 7 días: durante los últimos siete días del reto recibirás información y retos para aprender todo sobre reciclaje y compostaje. ¿Aceptas el reto?

En Portada

Marco Antonio Villeda Sandoval es nombrado ministro de Gobernaciónt
Nacionales

Marco Antonio Villeda Sandoval es nombrado ministro de Gobernación

10:58 AM, Oct 17
CSD Municipal confirma lesión de Rudy Muñoz y su tiempo de recuperaciónt
Deportes

CSD Municipal confirma lesión de Rudy Muñoz y su tiempo de recuperación

10:26 AM, Oct 17
Operativos, llamadas y pistas: los avances en la búsqueda de prófugos de Fraijanes IIt
Nacionales

Operativos, llamadas y pistas: los avances en la búsqueda de prófugos de Fraijanes II

10:34 AM, Oct 17
¿Cómo hacerte un autoexamen de mama correctamente?t
Nacionales

¿Cómo hacerte un autoexamen de mama correctamente?

10:05 AM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridad vialLluvias#liganacionalSeguridadredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos