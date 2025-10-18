 Capturan a 12 señalados por integrar estructura "La Chana"
Nacionales

Capturan a 12 señalados por integrar estructura "La Chana"

La PNC precisó que los 12 detenidos son acusados de pertenecer a la estructura criminal llamada "La Chana".

Los detenidos eran investigados por participar en una estructura criminal llamada "La Chana", informó la PNC., PNC de Guatemala.
Los detenidos eran investigados por participar en una estructura criminal llamada "La Chana", informó la PNC. / FOTO: PNC de Guatemala.

En un operativo en contra del narcomenudeo, desarrollado en Amatitlán, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a por lo menos 12 personas acusadas de pertenecer a la estructura criminal llamada "Los Distribuidores de La Chana". Asimismo, las fuerzas de seguridad consignaron el decomiso de drogas valoradas en más de Q3 millones.

La PNC calificó el operativo como "un duro golpe al narcomenudeo en Amatitlán", precisando que una mujer fue detenida en uno de varios allanamientos, donde le incautaron la droga valorada en más de Q3 millones. Según el ente de seguridad, la aprehendida también esta sindicada de los delitos de asociación ilícita, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

Dentro de los objetos decomisados a "La Chana", la PNC describió los siguientes ilícitos:

  • 07 armas de fuego tipo pistola con la documentación respectiva.
  • 01 arma de fuego tipo pistola con reporte de robo.
  • 02 armas de fuego tipo rifle con la documentación respectiva.
  • 11 cargadores (tolvas) para arma de fuego tipo pistola.
  • 04 cargadores (tolvas) para arma de fuego tipo rifle.
  • 654 municiones  para arma de fuego de diferentes calibres.
  • 02 casquillos de arma de fuego de diferente calibre.
  • 21 teléfonos celulares.
  • 09 tarjetas de SIM.
  • 03 tarjetas Micro SD.
  • Dinero en efectivo Q43 mil 100.25.

Más capturas a "La Chana"

La PNC precisó que una mujer fue capturada en la 2a. calle y 9a. avenida de la colonia San Lorenzo, Amatitlán. Según los registros policiales, la mujer es señalada de asociación ilícita y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Además, se le incautaron 2,664 "colmillos" con cocaína, 12 kilos de cocaína pura y 6 kilos de marihuana, precisó la fuente.

La PNC estableció que el costo de la droga encontrada suma un aproximado de Q3 millones 36 mil. En ese inmueble encontraron cinco pistolas, con sus respectivos cargadores, y 140 municiones de diferentes calibres.

Además, la PNC capturó a otros dos hombres en la zona 1 de Amatitlán, quienes son sindicados de los delitos de asociación ilícita y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Asimismo, se les localizó marihuana y cocaína, un cuaderno con varios números, cinco teléfonos celulares y tres motocicletas con placas M-890DGZ, M-M959KLN y M-987FKL.

Los apresados, quienes no fueron identificados, también tenían en su poder solventes y Q. 4 mil 289.25. que posiblemente eran fruto de la venta de drogas.

Según la PNC, las acciones se realizaron por medio de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) junto a fiscales del MP. Las autoridades indicaron que los operativos se ejecutaron en Guatemala, Amatitlán, Retalhuleu, Escuintla y Chimaltenango.

