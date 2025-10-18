Carlos Pineda asume como secretario general de SERVIR

El partido SERVIR nombró a Carlos Pineda como su secretario general durante la mañana de este sábado 18 de octubre de 2025 en un hotel de la zona 11 capitalina, donde celebró su primera Asamblea Nacional. En un comunicado, la entidad explicó que la reunión se celebró en cumplimiento del artículo 20 inciso H de la Ley Electoral de Partidos Políticos.
Durante la reunión, los organizadores afirmaron que la agrupación política busca beneficiar al mercado, generando las condiciones para el acceso al capital, a la tecnología y otras acciones que beneficien la economía de las familias guatemaltecas, resaltando el libre mercado en el país.
Previo a la elección de secretario general, que se definió entre dos planillas, los organizadores hablaron acerca de algunos puntos que son prioritarios en el partido, entre ellos la dignificación del migrante, realizar un programa para insertar a los inmigrantes a la vida política y cultural del país, con el fin de fortalecer su identidad cultural y productiva.
En cuanto a los retornados desde Estados Unidos (EE.UU.) el partido buscará su reinserción digna, de acogida y de empleo, fortaleciendo la identidad nacional de sus hijos por medio de escuelas culturales e internados. La entidad también mencionó un programa para rescatar a las familias de la pobreza y de la pobreza extrema.
Asimismo, la agrupación política expuso la creación de una tarjeta ciudadana digital para dar apoyo a las familias en pobreza, como un sistema moderno, transparente y trazable, para sustituir el apoyo discrecional con un medio directo.
Según la organización, esa tarjeta permitirá que las familias hagan canjes de alimentos en mercados, supermercados y tiendas autorizadas. También hablaron de colocar cupones de apoyo familiar para asegurar un sustento básico.