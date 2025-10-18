 Ejecutan traslado de reos recapturados en Huehuetenango
Nacionales

Ejecutan traslado de reos recapturados en Huehuetenango

Junto a los reclusos recapturados fueron detenidas al menos seis personas que los acompañaban, entre ellos dos mujeres.

Compartir:
El MP presentó a los reos fugados y los otros detenidos en el marco del operativo de recaptura. , Ministerio Público.
El MP presentó a los reos fugados y los otros detenidos en el marco del operativo de recaptura. / FOTO: Ministerio Público.

El operativo para trasladar a los dos reos recapturados en el departamento de Huehuetenango se desarrolló la tarde de este sábado 18 de octubre de 2025 bajo fuertes medidas de seguridad. En un comunicado, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que en las acciones policiales también fueron detenidas al menos seis personas más, entre ellas dos mujeres que permanecían junto a los fugados de la cárcel Fraijanes II.

En imágenes compartidas por las autoridades, se pudo observar como los reclusos fueron escoltados hasta una radiopatrulla de la PNC. En ese vehículo, los integrantes de la pandilla Barrio 18 fueron llevados hasta la Ciudad de Guatemala, para presentarlos ante un juez competente.

Mientras tanto, el Ministerio Público (MP) aseguró que coordinó la captura en flagrancia de un pistolero que cuidaba a reo fugado alias "Monstruo". El ente investigador agregó que las acciones se ejecutaron en seguimiento al allanamiento liderado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión para la recaptura de Marlon Manolo.

La operación del equipo de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) se ejecutó, por pate de la PNC, con acompañamiento de la Subdirección General de Información y Análisis Antinarcótico (SGAIA) y de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (FEP). Las fuerzas de seguridad precisaron que en total se trasladó a 8 pandilleros del barrio 18.

Arévalo se expresa por recaptura de dos reos de Fraijanes II

El mandatario Bernardo Arévalo reaccionó por medio de sus redes sociales, para prometer que no descansarán hasta completar las recapturas.

La PNC evidenció que los fugados fueron ubicados y neutralizados en el condominio La Toscana, del departamento de Huehuetenango. Los reos fugados son:

  • Melcin Gabriel de León, de 32 años, alias "Little Strong",
  • Marlon Manolo Martínez Sincuir, de 36 años, alias "Monstruo o Espectro".

Según el Ministerio de Gobernación, aún falta que se logre la recaptura de 17 reclusos que evadieron los controles de seguridad de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II desde el mes de agosto. La dependencia recordó que actualmente se ofrece una recompensa de Q150 mil por información que lleve a la recaptura de los fugados o evadidos.

En Portada

Arévalo se expresa por recaptura de dos reos de Fraijanes IIt
Nacionales

Arévalo se expresa por recaptura de dos reos de Fraijanes II

11:08 AM, Oct 18
Colapso de pasarela: Liberan paso en calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Colapso de pasarela: Liberan paso en calzada Aguilar Batres

11:40 AM, Oct 18
Ronald Araujo salva al Barcelona ante Girona t
Deportes

Ronald Araujo salva al Barcelona ante Girona

10:17 AM, Oct 18
Al menos 15 muertos en un accidente de un autobús en el noreste de Brasilt
Internacionales

Al menos 15 muertos en un accidente de un autobús en el noreste de Brasil

09:37 AM, Oct 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridad#liganacionalSeguridad vialLluviasFutbol GuatemaltecoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos