Ejecutan traslado de reos recapturados en Huehuetenango

El operativo para trasladar a los dos reos recapturados en el departamento de Huehuetenango se desarrolló la tarde de este sábado 18 de octubre de 2025 bajo fuertes medidas de seguridad. En un comunicado, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que en las acciones policiales también fueron detenidas al menos seis personas más, entre ellas dos mujeres que permanecían junto a los fugados de la cárcel Fraijanes II.
En imágenes compartidas por las autoridades, se pudo observar como los reclusos fueron escoltados hasta una radiopatrulla de la PNC. En ese vehículo, los integrantes de la pandilla Barrio 18 fueron llevados hasta la Ciudad de Guatemala, para presentarlos ante un juez competente.
Mientras tanto, el Ministerio Público (MP) aseguró que coordinó la captura en flagrancia de un pistolero que cuidaba a reo fugado alias "Monstruo". El ente investigador agregó que las acciones se ejecutaron en seguimiento al allanamiento liderado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión para la recaptura de Marlon Manolo.
La operación del equipo de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) se ejecutó, por pate de la PNC, con acompañamiento de la Subdirección General de Información y Análisis Antinarcótico (SGAIA) y de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (FEP). Las fuerzas de seguridad precisaron que en total se trasladó a 8 pandilleros del barrio 18.
La PNC evidenció que los fugados fueron ubicados y neutralizados en el condominio La Toscana, del departamento de Huehuetenango. Los reos fugados son:
- Melcin Gabriel de León, de 32 años, alias "Little Strong",
- Marlon Manolo Martínez Sincuir, de 36 años, alias "Monstruo o Espectro".
Según el Ministerio de Gobernación, aún falta que se logre la recaptura de 17 reclusos que evadieron los controles de seguridad de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II desde el mes de agosto. La dependencia recordó que actualmente se ofrece una recompensa de Q150 mil por información que lleve a la recaptura de los fugados o evadidos.