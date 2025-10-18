Arévalo se expresa por recaptura de dos reos de Fraijanes II

El Presidente de la República, Bernardo Arévalo, reaccionó a la recaptura de dos reos fugados de la cárcel Fraijanes II durante la madrugada de este sábado 18 de octubre de 2025. El jefe del Organismo Ejecutivo confirmó la aprehensión de Melcin Gabriel de León y de Marlo Manolo Martínez Sincuir.
No descansaremos hasta atrapar a los 17 restantes. Sepan ellos y todo el pueblo digno de Guatemala que sus días en la calle están contados y los golpearemos con todo el peso de la ley", expresó Arévalo.
La reacción del mandatario obedeció a la recaptura de dos reos de la Cárcel de Máxima Seguridad Fraijanes II, quienes se habrían fugado desde el mes de agosto. En ese orden, autoridades como el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron la captura de los dos integrantes de la pandilla Barrio 18.
Ambas instancias coincidieron en señalar que los dos fugados fueron encontrados en el departamento de Huehuetenango, en un residencial del departamento. Para encontrarlos, el personal de ambas instituciones tuvo que allanar por lo menos 14 viviendas y los dos fueron encontrados en un "lujoso inmueble", describió el MP.