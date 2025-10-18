PNC confirman recaptura de dos reos fugados de Fraijanes II

Las fuerzas de seguridad confirmaron la recaptura del reo Melcin Gabriel de León, pandillero del barrio 18, durante la madrugada de este sábado 18 de octubre de 2025. Asimismo, reportaron la detención de Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo".
El Ministerio Público (MP) reportó que las diligencias de allanamiento para la recaptura de los dos evadidos fue liderada por fiscales de esa entidad con apoyo de la Policía Nacional Civil en el departamento de Huehuetenango. El ente investigador aseguró que el primero de los mencionados es apodado como "Little Strong".
Las autoridades añadieron que ambos recapturados fueron ubicados en un área residencial del citado departamento.
En seguimiento al caso de fuga de reos de Fraijanes II y para dar con la recaptura de más fugados, el MP desarrolló otros allanamientos de investigación en la sede del Ministerio de Gobernación el pasado viernes. Durante el procedimiento, los fiscales del ente investigador secuestraron indicios que pueden ser usados como prueba en este caso.
Asimismo, las autoridades notificaron acerca de la captura del exdirector de la cárcel Fraijanes II, Víctor Arnoldo Alveño. La detención se ejecutó por medio de un operativo en la aldea Cerro Gordo, del departamento de Jutiapa.
Detalles del operativo
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que ambos recapturados son integrantes de la clica "solo para locos" de la pandilla del barrio 18. Asimismo, la entidad de seguridad atribuyó las recapturas al "trabajo en conjunto con Fiscales contra el delito de Extorsión del MP".
Dentro del procedimiento participaron agentes policiales de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA).
Mientras tanto, el MP precisó que el reo apodado como "Little Strong" ya había sido condenado por el trabajo de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, que había logrado una condena de 10 años de prisión inconmutables contra Melcin Gabriel de León.
Según el ente investigador, el aludido "aterrorizaba a comerciantes en el departamento de Retalhuleu".
"La sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia Penal de Retalhuleu contra alias "Little Strong", miembro de la clica "solo para locos", por el delito de extorsión, precisó el MP.
Detalles de la fiscalía
El MP informó que "la citada fiscalía desarrolló una exhaustiva investigación que logró establecer que de León se dedicaba a exigir altas sumas de dinero a los dueños de negocios en Champerico".
"Se comprobó que el pandillero exigía hasta $25,000 dólares (alrededor de Q193 mil) a los comerciantes a cambio de permitirles operar en ese departamento", aseguró el MP.
"La contundencia de las pruebas presentadas por el MP fue clave para que el tribunal emitiera una sentencia", indicó el ente. Las autoridades agregaron que la recaptura de "Little Strong" reafirma el esfuerzo sostenido de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión para desmantelar estructuras criminales que se lucran del miedo de los buenos guatemaltecos.