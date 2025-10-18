 Tráiler topa con otra pasarela de la calzada Aguilar Batres
Nacionales

Tráiler topa con otra pasarela de la calzada Aguilar Batres

Pese a que esta nueva estructura afectada se ubica en el perímetro de la Ciudad de Guatemala, las autoridades aún no se han pronunciado.

Automovilistas compartieron en redes sociales imágenes del nuevo incidente, ahora cerca de la USAC. / FOTO: Redes sociales.

El mismo tráiler que ocasionó el colapso de una pasarela en la calzada Raúl Aguilar Batres, durante la madrugada, volvió a quedar atorado en otro paso peatonal, esta vez en la 18 calle de la zona 12 capitalina. Pese a que esta nueva estructura afectada se ubica en el perímetro de la Ciudad de Guatemala, las autoridades aún no se han pronunciado.

Imágenes que circularon en redes sociales mostraron como los trabajadores a cargo del tráiler tuvieron que intentar pasar por el área quitándole aire a las llantas del vehículo de transporte pesado. Cabe resaltar que este mismo automotor causó el colapso de un paso peatonal en la misma calzada, pero en la 37 calle.

Mientras tanto, las autoridades trabajan en liberar el paso sobre la 37 calle, donde la estructura de concreto quedó totalmente colapsada porque la altura de la carga del vehículo superó la altura permitida en el lugar. Cabe destacar que esta emergencia ocurrió a eso de las 4:00 horas, cuando aún no había amanecido.

Usuarios de la red social Facebook también reportaron el incidente, ubicando la nueva pasarela afectada, la de la 18 calle, en cercanías a uno de los accesos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por el momento no se reportan personas heridas por el incidente en esta segunda pasarela.

Capturan a exsubdirector de Fraijanes II

El exsubdirector del Centro Carcelario de Máxima Seguridad Fraijanes II fue detenido en Jutiapa.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalSeguridad vialSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoLluvias
