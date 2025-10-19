Distribuyen 90 PNC en 5 departamentos para hacer recapturas

La Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), ubicada en la 10ª. calle 13-92 de la zona 1, sirvió de escenario para una reunión de 90 agentes policiales que serán distribuidos en cinco departamentos para reforzar las acciones que permitan recapturar a los reos fugados del centro carcelario Fraijanes II. En el lugar, el director general de la PNC, David Estuardo Boteo, se dirigió a los presentes para dar instrucciones precisas, en esa etapa también participaron el subdirector general operaciones, Esvin Quiché y el comisario Carlos Fernando, jefe de las Fuerzas Especiales de la PNC (FEP).
La PNC informó que los más de 90 policías congregados este domingo 19 de octubre son parte del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRIL). Asimismo, dentro del recinto, los agentes se hicieron acompañar de parte del equipo, como motocicletas y otras herramientas que usarán en los lugares a donde serán enviados.
En redes sociales, la PNC describió que los agentes serán desplegados en los siguientes departamentos:
- Huehuetenango,
- Retalhuleu,
- Suchitepéquez,
- El Progreso,
- Petén.
La institución policial añadió que estas acciones son parte de la operación cuyo fin es recapturar a los 17 mareros del barrio 18 que se fugaron de la cárcel de Fraijanes II.
Cabe resaltar que el pasado sábado se reportó la recaptura de dos de los fugados en el departamento de Huehuetenango. En su reporte, las autoridades indicaron que los reclusos evadidos permanecían en un lujoso inmueble de la zona 4 de Huehuetenango.