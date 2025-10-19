 Insivumeh reporta tres temblores; Conred llama a prevenir
Insivumeh reporta tres temblores; Conred llama a prevenir

El ente científico contabilizó tres sismos durante la mañana de este domingo, con epicentro en el departamento de Jutiapa.

Los tres sismos de este domingo no fueron sensibles, aunque Conred recordó que es importante prevenir., Archivo.
Los tres sismos de este domingo no fueron sensibles, aunque Conred recordó que es importante prevenir. / FOTO: Archivo.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología Hidrología (Insivumeh), durante la mañana de este domingo 19 de octubre han ocurrido tres temblores en el territorio nacional, todos con epicentro en el departamento de Jutiapa. Aunque no se reportaron como sensibles por los guatemaltecos, las autoridades de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) hicieron un llamado a la prevención por medio de un mensaje en sus redes sociales.

Sismología precisó que el sismo más reciente fue detectado a las 11:59:09 horas y tuvo una magnitud de 3 grados; casi una hora antes, la entidad registró otros dos eventos uno de 3.7 grados, a las a las 11:07:02 y otro de 3.1 grados a las 11:01:48 horas. El Insivumeh coincidió en indicar que el epicentro de los tres eventos se ubicó en el departamento de Jutiapa.

Ante los temblores registrados, el departamento de Comunicación de Conred hizo un llamado a la prevención, publicando un mensaje en el que destacó las recomendaciones necesarias durante un evento sísmico.

En primer lugar, Conred pidió mantener la calma para no correr, no gritar, no empujar y evitar entrar en pánico. El afiche compartido destaca la importancia de tener tranquilidad al momento de evacuar algún edificio durante un temblor.

Temblores sin repercusiones

Ante los sismos registrados hoy, con epicentro en el departamento de Jutiapa, trasladamos las siguientes recomendaciones, recordando que vivimos en un país altamente sísmico y es importante estar preparados", manifestó la vocera de Conred, Valeria Urizar.

Cabe destacar que los tres temblores de este domingo no se reportaron como sensibles, por lo que los cuerpos de socorro tampoco reportaron algún estado de alerta por los mismos.

12:23 PM, Oct 19
