 Motorista fallece en el kilómetro 13 de ruta al Pacífico
Nacionales

Motorista fallece en el kilómetro 13 de ruta al Pacifico

Durante la madrugada, el conductor de una motocicleta falleció por causas que se desconocen en este tramo de la carretera al Pacífico.

Compartir:
Al lugar del accidente acudieron los cuerpos de rescate para confirmar que la víctima falleció. , Bomberos Municipales
Al lugar del accidente acudieron los cuerpos de rescate para confirmar que la víctima falleció. / FOTO: Bomberos Municipales

Usuarios de la carretera al Pacífico dieron la voz de alerta, durante la madrugada de este domingo 19 de octubre de 2025, para informar que un motorista se había accidentado sobre el kilómetro 13 de la referida vía. A su llegada, paramédicos de Bomberos Municipales le hicieron las evaluaciones de rigor, constatando que había fallecido por politraumatismo general.

En el lugar quedó la motocicleta, de color negro, totalmente destruida y a pocos metros el cuerpo del afectado que, según los rescatistas, tenía 40 años aproximadamente. Los cuerpos de rescate notificaron a las autoridades para resguardar el área del incidente, mientras fiscales del Ministerio Público (MP) llegaron al lugar para realizar los trámites de rigor.

Al lugar también acudieron brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (PROVIAL-CIV) para prevenir riesgos y evitar otro accidente de tránsito. Cabe resaltar que según las imágenes, el fallecido y su vehículo de dos ruedas quedaron en el carril izquierdo.

Las autoridades viales pidieron a los conductores tener cuidado con los desvíos y la señalización instalada en el punto del accidente. PROVIAL-CIV destacó que el accidente ocurrió en la pista con dirección al norte, es decir, en dirección hacia la Ciudad de Guatemala.

En otro orden de información consulte: Empresario Carlos Pineda asume como secretario general del partido SERVIR

Fotos: Carlos Pineda asume como secretario general del partido SERVIR

La agrupación política celebró su primera Asamblea Nacional impulsando al empresario Carlos Pineda como secretario general.

Situación del tránsito en ruta al Pacífico

Según las imágenes compartidas por PROVIAL-CIV y Bomberos Municipales, en el lugar del accidente fue necesario cerrar un carril en el lado izquierdo de la pista hacia la capital. Sin embargo, se logró ver a esa hora poca circulación vehicular.

Las autoridades solicitaron moderar la velocidad en el punto, donde se instalaron señales viales, mientras se realizan las investigaciones sobre el accidente de tránsito que cobró la vida de un hombre de al menos 40 años.

En Portada

Juegos Centroamericanos 2025: Guatemala suma siete récordst
Deportes

Juegos Centroamericanos 2025: Guatemala suma siete récords

07:26 AM, Oct 19
Roban las joyas de Napoleón del Museo del Louvret
Internacionales

Roban las joyas de Napoleón del Museo del Louvre

08:27 AM, Oct 19
Tiroteo en Antigua Guatemala deja tres hombres heridost
Nacionales

Tiroteo en Antigua Guatemala deja tres hombres heridos

07:44 AM, Oct 19
Madre e hija capturadas en Quetzaltenango por robo de trajes típicost
Nacionales

Madre e hija capturadas en Quetzaltenango por robo de trajes típicos

08:57 AM, Oct 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadSeguridad vial#liganacionalEE.UU.LluviasFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos