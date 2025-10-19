Motorista fallece en el kilómetro 13 de ruta al Pacífico

Usuarios de la carretera al Pacífico dieron la voz de alerta, durante la madrugada de este domingo 19 de octubre de 2025, para informar que un motorista se había accidentado sobre el kilómetro 13 de la referida vía. A su llegada, paramédicos de Bomberos Municipales le hicieron las evaluaciones de rigor, constatando que había fallecido por politraumatismo general.
En el lugar quedó la motocicleta, de color negro, totalmente destruida y a pocos metros el cuerpo del afectado que, según los rescatistas, tenía 40 años aproximadamente. Los cuerpos de rescate notificaron a las autoridades para resguardar el área del incidente, mientras fiscales del Ministerio Público (MP) llegaron al lugar para realizar los trámites de rigor.
Al lugar también acudieron brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (PROVIAL-CIV) para prevenir riesgos y evitar otro accidente de tránsito. Cabe resaltar que según las imágenes, el fallecido y su vehículo de dos ruedas quedaron en el carril izquierdo.
Las autoridades viales pidieron a los conductores tener cuidado con los desvíos y la señalización instalada en el punto del accidente. PROVIAL-CIV destacó que el accidente ocurrió en la pista con dirección al norte, es decir, en dirección hacia la Ciudad de Guatemala.
Situación del tránsito en ruta al Pacífico
Según las imágenes compartidas por PROVIAL-CIV y Bomberos Municipales, en el lugar del accidente fue necesario cerrar un carril en el lado izquierdo de la pista hacia la capital. Sin embargo, se logró ver a esa hora poca circulación vehicular.
Las autoridades solicitaron moderar la velocidad en el punto, donde se instalaron señales viales, mientras se realizan las investigaciones sobre el accidente de tránsito que cobró la vida de un hombre de al menos 40 años.