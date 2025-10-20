Accidentes de tránsito dejan 1 mil 864 fallecidos en 2025

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) reportó que de enero al 15 de octubre de 2025 se alcanzó la cifra de un mil 864 personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito en el país. La vocera de la referida institución, Brenda Santizo, comentó que la mayoría de accidentes ocurre con motocicletas.
Santizo explicó que en el citado periodo de tiempo, la mayoría de infortunios han sido choques y casos de atropello. En total, la entidad registró 6 mil 783 accidentes de tránsito, por lo que urgieron tomar las medidas necesarias para viajar seguros en las carreteras del país.
La comunicadora agregó que estos percances han dejado un total de 7 mil 321 personas lesionadas, que han sido atendidas y llevadas a centros asistenciales del país.
"Según las estadísticas, la motocicleta es el automotor que más cantidad de percances representa, esto por distintas situaciones como la utilización de dispositivos móviles y el mal uso del casco", reiteró Santizo.
La portavoz compartió un estudio por observación de las causas en los accidentes de tránsito, indicando que:
- El 15 % de los usuarios que conducen motocicleta no respeta el semáforo,
- El 18.5 % de usuarios de vehículos de dos ruedas utiliza casco en mal estado,
- El 25.5% de los conductores del mismo automotor usan el celular mientras conducen.
Aumento de motocicletas en el país
Santizo reportó que desde 2021, el parque vehicular de automotores de dos ruedas en el país se incrementa un 13 % cada año. Por esa razón, la comunicadora indicó que el Departamento de Tránsito de la PNC recomienda las siguientes medidas de precaución:
- Manejar con precaución y prudencia,
- Usar casco y equipo de protección,
- Respetar los límites de velocidad,
- Obedecer las señales de tránsito.
Con información del periodista Winston Cano de Emisoras Unidas 89.7 FM.