 Accidentes de tránsito dejan 1 mil 864 fallecidos en 2025
Nacionales

Accidentes de tránsito dejan 1 mil 864 fallecidos en 2025

Según el Departamento de Tránsito de la PNC, de enero al 15 de octubre se reportan 6 mil 783 accidentes viales en el país.

Compartir:
Las autoridades llamaron a respetar los límites de velocidad. (Imagen de archivo con fines ilustrativos)., Archivo.
Las autoridades llamaron a respetar los límites de velocidad. (Imagen de archivo con fines ilustrativos). / FOTO: Archivo.

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) reportó que de enero al 15 de octubre de 2025 se alcanzó la cifra de un mil 864 personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito en el país. La vocera de la referida institución, Brenda Santizo, comentó que la mayoría de accidentes ocurre con motocicletas.

Santizo explicó que en el citado periodo de tiempo, la mayoría de infortunios han sido choques y casos de atropello. En total, la entidad registró 6 mil 783 accidentes de tránsito, por lo que urgieron tomar las medidas necesarias para viajar seguros en las carreteras del país.

La comunicadora agregó que estos percances han dejado un total de 7 mil 321 personas lesionadas, que han sido atendidas y llevadas a centros asistenciales del país.

"Según las estadísticas, la motocicleta es el automotor que más cantidad de percances representa, esto por distintas situaciones como la utilización de dispositivos móviles y el mal uso del casco", reiteró Santizo.

La portavoz compartió un estudio por observación de las causas en los accidentes de tránsito, indicando que:

  • El 15 % de los usuarios que conducen motocicleta no respeta el semáforo,
  • El 18.5 % de usuarios de vehículos de dos ruedas utiliza casco en mal estado,
  • El 25.5% de los conductores del mismo automotor usan el celular mientras conducen.

En otro orden de noticias: Marcha por la Revolución de 1944 partió desde El Trébol

Marcha por la Revolución de 1944 partirá desde El Trébol

El bloque universitario dirigido por la AEU Oliverio Castañeda de León informó que la marcha de este 20 de octubre arrancará a esta hora.

Aumento de motocicletas en el país

Santizo reportó que desde 2021, el parque vehicular de automotores de dos ruedas en el país se incrementa un 13 % cada año. Por esa razón, la comunicadora indicó que el Departamento de Tránsito de la PNC recomienda las siguientes medidas de precaución:

  • Manejar con precaución y prudencia,
  • Usar casco y equipo de protección,
  • Respetar los límites de velocidad,
  • Obedecer las señales de tránsito.

Con información del periodista Winston Cano de Emisoras Unidas 89.7 FM.

En Portada

Arévalo y Jiménez dirigirán discursos a la nación esta tardet
Nacionales

Arévalo y Jiménez dirigirán discursos a la nación esta tarde

12:49 PM, Oct 20
Alejandra Higueros mantiene el legado de las mujeres en el taekwondot
Deportes

Alejandra Higueros mantiene el legado de las mujeres en el taekwondo

02:36 PM, Oct 20
Guatemala ya tiene 50 medallas de oro en Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Guatemala ya tiene 50 medallas de oro en Juegos Centroamericanos 2025

12:17 PM, Oct 20
Accidentes de tránsito dejan 1 mil 864 fallecidos en 2025t
Nacionales

Accidentes de tránsito dejan 1 mil 864 fallecidos en 2025

03:28 PM, Oct 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridad#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialEE.UU.PNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos