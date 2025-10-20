Marcha por la Revolución de 1944 partirá desde El Trébol

La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Oliverio Castañeda de León, informó que para este lunes 20 de octubre de 2025 se tiene programada una marcha para conmemorar la Revolución de 1944. La AEU precisó que el bloque universitario de la USAC convocado por ellos se reunió en la Estación Santa Cecilia, de una de las orejas de El Trébol, para partir con dirección hacia el Centro Histórico.
Hace 81 años el pueblo guatemalteco salió a las calles para construir la Revolución de Octubre. Hoy, la historia nos convoca de nuevo", publicó la AEU.
"Los estudiantes organizados de la Universidad de San Carlos de Guatemala te invitamos a marchar junto al bloque universitario en conmemoración de aquella gesta que sembró dignidad, justicia y autonomía", instaron en sus redes sociales.
Asimismo, la AEU indicó que tienen programado que la marcha arranque a las 8:00 horas con destino a la Plaza de la Constitución en la zona 1 capitalina.
Eventos culturales por la Revolución de 1944
Entre otras actividades, el Ministerio de Cultura y Deportes anunció que para la noche de este lunes tiene programado un concierto en la Plaza de la Constitución, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Banda Sinfónica Marcial del Ejército de Guatemala. La cartera afirmó que ambas orquestas unirán sus talentos "en un concierto conmemorativo que evoca un momento clave de nuestra historia: La Revolución del 20 de octubre de 1944".
Según la programación, el recital de ambas orquestas arrancará a las 20:00 horas frente al Palacio Nacional de la Cultura. Por medio de un afiche difundido en redes sociales, añadieron que el evento es totalmente gratuito.