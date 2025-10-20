Accionan en contra de taxis pirata en la zona 8 capitalina

La 11 avenida de la zona 8 fue escenario para un operativo en contra de taxistas pirata, durante la mañana de este lunes 20 de octubre de 2025. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que en es lugar se instalaron varios agentes del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRILL) para ejecutar las acciones.
Asimismo, la entidad reveló que también participaron integrantes del Grupo Especial Contra las Extorsiones (GECE), bajo la supervisión del subdirector general de operaciones, Esvin Jacinto. Durante el procedimiento, los uniformados hicieron revisiones preventivas en carros y motocicletas con el fin de encontrar objetos ilícitos en estos transportes.
La PNC estableció que durante los operativos hicieron tareas de identificación de vehículos y personas. Las imágenes mostraron que, para ello, los policías pidieron a los conductores bajar de los automotores para hacerles una revisión de rutina.
Los operativos constaron de una gran cantidad de agentes policiales, quienes se mantienen activos en la Ciudad de Guatemala, pese al asueto del 20 de octubre. Por el momento, la PNC aún no reporta hallazgos o acciones, porque las acciones policiales están en desarrollo.