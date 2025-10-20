Bomberos y vecinos apagan incendio en barrio Bella Vista

Los residentes del barrio Bella Vista, ubicado en la zona 8 de Cobán, despertaron alarmados este lunes 20 de octubre de 2025 a causa de un incendio estructural que consumió el segundo nivel de un inmueble utilizado como bodega. Los vecinos de esta localidad publicaron en redes sociales que el siniestro empezó a eso de las 4:45 horas de la madrugada, por lo que alertaron a los cuerpos de socorro y autoridades del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode).
El siniestro tuvo lugar en la 4a. avenida y 3a. calle del Barrio Bella Vista, del municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz. Tras el llamado de auxilio, apagafuegos de Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales Departamentales y de la Cruz Roja Guatemalteca acudieron al sector para controlar las llamas.
El grupo de vecinos de la localidad agradeció el trabajo de los rescatistas, destacando que las llamas no dejaron personas heridas en este sector del Barrio Bella Vista. Además, destacaron que en las tareas de apagado participaron estaciones de Cobán, San Juan Chamelco y Charchá.
Asimismo, los residentes del área destacaron el papel de las autoridades comunitarias y de la Municipalidad de Cobán, porque colaboró con el envío de camiones cisterna para proveer de agua a los apagafuegos.
Tras su llegada, los bomberos se organizaron para combatir las llamas desde distintos puntos, con el objetivo de controlar el siniestro y evitar que se expandiera hacia otras edificaciones del área.
Los vecinos destacaron que el incidente no causó personas heridas y fallecidas, únicamente daños materiales que no han sido cuantificadas por los propietarios del lugar.
Heroico rescate durante incendio en barrio Bella Vista
El presidente del Cocode, Fredy Barrios, hizo una transmisión en vivo por redes sociales para relatar que la estructura afectada por el incendio funcionó como iglesia evangélica en el pasado. El funcionario describió que durante el avance del siniestro escucharon como varios vidrios se rompieron por el calor del fuego, por lo que se preocuparon por la vivienda más cercana al edificio afectado.
En medio de las tareas de rescate, los bomberos narraron como elementos de la Cruz Roja Guatemalteca se arriesgaron para sacar con vida a un hombre de la tercera edad, residente de una de las vecindades del incendio.
Barrios describió que la ayuda de los rescatistas fue clave para evitar que las llamas avanzaran al resto de los inmuebles.