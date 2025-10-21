 Accidente en viaducto zona 1: Furgón se parte en dos
Nacionales

Furgón se parte en dos y bloquea paso en viaducto de zona 1

Se trabaja en el retiro de la mercadería que llevaba el tráiler y hay grúas en el lugar para movilizarlo.

., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Serias complicaciones de tránsito se registran este martes 21 de octubre en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, luego de que un furgón se partiera en dos mientras transitaba por el viaducto El Amate, ubicado en la 5ª avenida y 19 calle de ese sector.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que el percance mantiene bloqueada la vía por completo y ha obligado a utilizar rutas alternas.

"El vehículo de transporte pesado ingresó al viaducto (en horas de la madrugada) y se quedó averiado. Se partió en dos el furgón por el traslado de mercadería y provocó el obstáculo total", explicó.

Agregó que debido a esta situación todo el tránsito proveniente de la avenida Bolívar está siendo desviado al carril auxiliar en el contorno del Teatro Nacional para dirigirse al área del Centro Cívico.

Asimismo, el funcionario indicó que este incidente está afectando el recorrido del TransMetro, cuyas unidades son desviadas hacia el referido sector. En ese contexto, señaló que podría haber atrasos de algunos minutos.

Labores para retirar obstáculo

Al lugar donde ocurrió el incidente fueron trasladados varios camiones para poder trasegar la mercadería del furgón y quitarle peso con el fin de que posteriormente sea movilizado.

Montejo indicó que, además, ya se cuenta con una grúa para jalar el cabezal y retirar el obstáculo en su totalidad.

También explicó que estas labores están en desarrollo y podrían continuar durante el primer mediodía de este martes, por lo que pidió precaución a los usuarios.

Las autoridades recomiendan utilizar vías alternas y atender las indicaciones del personal a cargo mientras concluyen las labores de limpieza y retiro del obstáculo.

"En el área hay presencia de agentes de la Policía Municipal y Policía Municipal de Tránsito. Agradecemos seguir los lineamientos de los agentes administradores del tramo", puntualizó el portavoz.

