Recapturan a alias "el Brown", otro de los fugados de Fraijanes II

La Policía Nacional Civil confirmó la recaptura de Nicolas Xantes Sis, alias "el Brown", líder de la clica "Vatos Locos" de la pandilla del Barrio 18, uno de los reos fugados de Fraijanes II.
La captura se produjo en horas de la madrugada de este martes 21 de octubre, en el kilómetro 82, por parte de policías de la subestación de La Democracia, Escuintla.
Junto a Xantes Sis fueron detenidos otros tres pandilleros, identificados como Cristian Gérard Orellana, de 26 años; Héctor Mendoza de Paz; de 35 años, y Carlily Analys Coronado, de 30 años, quienes cooperaban para evasión, trasladando oculto en una camioneta a alias "el Brown". Se les incautaron armas de fuego.
La PNC indicó, además, que uno de los detenidos es sindicado de encubrimiento propio y portación ilegal de arma de fuego.
Avances en la búsqueda de prófugos
Las fuerzas de seguridad de Guatemala han intensificado sus acciones en seguimiento a la evasión de los reos de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, ubicada a unos 20 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala.
Para intentar localizar a los prófugos, en su mayoría líderes de la pandilla del Barrio 18, se ofrecieron Q150 mil de recompensa por cada uno a cambio de información que permita su recaptura.
En ese contexto, el subdirector General de Operaciones de la PNC, Esvin Quiché, informó que se han llevado a cabo acciones para la búsqueda de los reos prófugos fugados.
Según dijo, desde el momento que tuvo conocimiento de esta fuga, inmediatamente se generó y activó el Plan Número 41, que es la búsqueda y nuevamente la aprehensión de las personas que evadieron los controles de las autoridades.
"A partir de ese día se ha generado una infinidad de acciones operativas para localizar y generar alguna información que los lleve a localizarlos", manifestó.
Indicó que se han implementado operativos enfocados en colonias donde ya se ha tenido información de que posiblemente se encuentren los reos fugados.