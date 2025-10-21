 Recapturan a alias "el Brown", otro de los fugados de Fraijanes II
Nacionales

Recapturan a alias "el Brown", otro de los fugados de Fraijanes II

Junto a Xantes Sis, líder de la clica "Vatos Locos", fueron capturados otros tres pandilleros.

Compartir:
Recapturan a alias "el Brown", otro de los fugados de Fraijanes II, PNC
Recapturan a alias "el Brown", otro de los fugados de Fraijanes II / FOTO: PNC

La Policía Nacional Civil confirmó la recaptura de Nicolas Xantes Sis, alias "el Brown", líder de la clica "Vatos Locos" de la pandilla del Barrio 18, uno de los reos fugados de Fraijanes II.

La captura se produjo en horas de la madrugada de este martes 21 de octubre, en el kilómetro 82, por parte de policías de la subestación de La Democracia, Escuintla.

Junto a Xantes Sis fueron detenidos otros tres pandilleros, identificados como Cristian Gérard Orellana, de 26 años; Héctor Mendoza de Paz; de 35 años, y Carlily Analys Coronado, de 30 años, quienes cooperaban para evasión, trasladando oculto en una camioneta a alias "el Brown". Se les incautaron armas de fuego.

La PNC indicó, además, que uno de los detenidos es sindicado de encubrimiento propio y portación ilegal de arma de fuego.

Avances en la búsqueda de prófugos

Las fuerzas de seguridad de Guatemala han intensificado sus acciones en seguimiento a la evasión de los reos de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, ubicada a unos 20 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala.

Para intentar localizar a los prófugos, en su mayoría líderes de la pandilla del Barrio 18, se ofrecieron Q150 mil de recompensa por cada uno a cambio de información que permita su recaptura.

En ese contexto, el subdirector General de Operaciones de la PNC, Esvin Quiché, informó que se han llevado a cabo acciones para la búsqueda de los reos prófugos fugados.

Según dijo, desde el momento que tuvo conocimiento de esta fuga, inmediatamente se generó y activó el Plan Número 41, que es la búsqueda y nuevamente la aprehensión de las personas que evadieron los controles de las autoridades.

"A partir de ese día se ha generado una infinidad de acciones operativas para localizar y generar alguna información que los lleve a localizarlos", manifestó.

Indicó que se han implementado operativos enfocados en colonias donde ya se ha tenido información de que posiblemente se encuentren los reos fugados.

En Portada

Recapturan a alias el Brown, otro de los fugados de Fraijanes IIt
Nacionales

Recapturan a alias "el Brown", otro de los fugados de Fraijanes II

06:38 AM, Oct 21
De jugar con Cristiano Ronaldo a trabajar en la albañileríat
Deportes

De jugar con Cristiano Ronaldo a trabajar en la albañilería

07:40 AM, Oct 21
Furgón se parte en dos y bloquea paso en viaducto de zona 1t
Nacionales

Furgón se parte en dos y bloquea paso en viaducto de zona 1

07:12 AM, Oct 21
Video muestra brutal pelea entre motorista y piloto de grúa en zona 18t
Viral

Video muestra brutal pelea entre motorista y piloto de grúa en zona 18

08:28 AM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol Guatemalteco#liganacionalSeguridad vialEE.UU.PNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos