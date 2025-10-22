Embajador guatemalteco presenta credenciales en Honduras

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Guatemala, Bélgica, India, Indonesia, Irlanda, Polonia y República Checa en el país.
La entrega de las credenciales de los diplomáticos se realizó, por separado, en una ceremonia en la sede de la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, en la que Castro estuvo acompañada por el canciller, Javier Bu, y su secretario privado e hijo, Héctor Zelaya.
El nuevo representante de Guatemala es Marco Livio Díaz Reyes, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quien concluyó su período al frente del ente fiscalizador hace algunos meses.
Díaz fue designado como Embajador extraordinario y plenipotenciario de Guatemala en Honduras en julio de 2025 y se oficializó su nombramiento con la presentación de las cartas credenciales.
Durante los encuentros, la presidenta hondureña conversó con los diplomáticos sobre temas de interés común y reafirmó la disposición de su Gobierno para fortalecer los lazos de cooperación, amistad y desarrollo con sus respectivos países.
En su momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el embajador formaría equipo con el ministro consejero, Pablo César García; primer secretario y cónsul, Ligia Maribel Amezquita; y segundo secretario, Ana María León Jo de Chang, en la sede ubicada en Tegucigalpa.
La oficina diplomática brinda atención consular a los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Valle, La Paz, Comayagua, Intibucá, Olancho y Gracias a Dios.
Más embajadores
Por Bélgica, se ha designado a Daniel Bertrand como su nuevo embajador, informó el poder Ejecutivo de Honduras en una nota de prensa.
El embajador de Irlanda en Honduras es Ruarí De Búrca, mientras que República Checa nombró a Tomás Hart, según la información oficial.
La presidenta hondureña recibió también las credenciales del representante de India en Honduras, Raj Kumar Singh, quien tendrá su residencia en Guatemala.
El nuevo representante de Polonia en Honduras es Jolanta Janek, quien también funge como embajadora en Panamá, país desde el cual ejercerá igualmente el embajador de Indonesia, Hendra Halim.
* Con información de la agencia de noticias EFE.