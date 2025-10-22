 Sismo - temblor en Guatemala, miércoles 22 de octubre 2025
Nacionales

Sismo de magnitud 5.1 sacude el territorio guatemalteco

El temblor fue reportado sensible en diferentes departamentos.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que a las 12:58 horas de este miércoles, 22 de octubre, se registró un sismo en el territorio guatemalteco, el cual fue reportado sensible en diferentes áreas.

De acuerdo con el boletín emitido por el Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, sección de Sismología, el temblor tuvo magnitud 5.1, con región epicentral en Retalhuleu, a 31 kilómetros de la cabecera departamental.

Preliminarmente se conoció que el movimiento telúrico fue sensible en esa localidad, así como en Suchitepéquez, San Marcos y áreas aledañas.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres implementó las acciones de seguimiento ante este tipo de situaciones y procedió con la verificación de posibles daños materiales o personales, sin que hasta el momento se haya reportado alguno.

Recomendaciones por sismo

La Conred recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:

Si está en un lugar público

  • Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
  • Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
  • Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.

Si está en el hogar

  • Mantener la calma.
  • Activar el Plan Familiar de Respuesta.
  • Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.

Si está en la calle

  • Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
  • Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.
  • Atender las recomendaciones de las autoridades.

