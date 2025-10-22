 Video del instante en que bus vuelca en Mixco
Nacionales

Video muestra el instante en que bus vuelca en Mixco dejando 30 heridos

Impactante video captura el instante en que un bus vuelca en el puente Tinco, zona 7 de Mixco.

Fuerte accidente en Mixco. , Captura de pantalla video Facebook.
Fuerte accidente en Mixco. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que circula en redes sociales captó el momento en que un bus de transporte urbano volcó en el ascenso del puente Tinco,  zona 7 de Mixco, durante la madrugada de este miércoles 22 de octubre.

En las imágenes se aprecia que la unidad circula aparentemente con normalidad, pero al iniciar el ascenso por el puente, el conductor pierde el control. La unidad se desvía hacia los parachoques metálicos de contención y termina volcando sobre un costado.

El video permite apreciar claramente la rapidez con la que ocurrió el accidente y cómo el bus quedó volcado sobre la vía.

30 personas heridas tras accidente de bus 

La emergencia movilizó a los Bomberos Voluntarios, quienes enviaron unidades de las 2ª y 22ª compañías, sumando posteriormente cuatro más por la gravedad del accidente. Dos personas quedaron atrapadas entre los restos del bus y requirieron equipo hidráulico para ser rescatadas.

Víctor Gómez, vocero de los bomberos, informó que en total 30 personas resultaron heridas. Al menos 14 fueron trasladadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Mixco y 16 al Hospital Roosevelt, con lesiones que varían desde traumas leves hasta más graves.

Bus vuelca en Mixco; 30 personas resultan heridas

Fue necesario utilizar equipo hidráulico para rescatar a dos de los lesionados que estaban atrapados.

El accidente mantiene parcialmente bloqueado un carril en la incorporación a la ruta Interamericana. En el lugar permanecen el bus volcado, unidades de emergencia y fuerzas de seguridad, mientras las autoridades recomiendan precaución a los conductores.

El video ha generado gran atención en redes, evidenciando cómo en segundos un accidente puede poner en riesgo a decenas de pasajeros y mostrando la rapidez con la que los equipos de rescate actuaron para atender a los heridos.

Emisoras  Escúchanos