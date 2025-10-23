CACIF respalda Ley Antipandillas

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) expresó su respaldo a las acciones orientadas a fortalecer la justicia y el combate al crimen organizado.
"Durante años, miles de empresarios, comerciantes, trabajadores y ciudadanos hemos sido víctimas de extorsión y violencia por parte de estructuras criminales que atentan contra la vida y la economía de los guatemaltecos.", indicó el CACIF.
El sector empresarial valoró la aprobación de la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras (Decreto 11-2025) por parte del Congreso de la República, como un paso importante para fortalecer el marco legal y dotar al Estado de mejores herramientas para enfrentar a las pandillas y redes de extorsión, atendiendo así, una demanda urgente de toda la sociedad.
El CACIF también manifestó su confianza en que las recientes designaciones realizadas por el Presidente de la República en el Ministerio de Gobernación marquen un cambio real en la conducción de la política de seguridad, mediante acciones decididas, una coordinación eficaz y resultados verificables que contribuyan a restablecer la confianza ciudadana y el fortalecimiento del control institucional.
"Instamos a que se mantenga y refuerce la labor de recaptura de los integrantes de estructuras criminales y pandillas designadas como organizaciones terroristas por los Estados Unidos. Del mismo modo, consideramos indispensable avanzar con las investigaciones pertinentes para identificar y sancionar a quienes hayan facilitado o colaborado en las fugas, así como en otros delitos perpetrados desde los centros penitenciarios. Estos hechos no pueden quedar en la impunidad.", agregó el CACIF a través de un comunicado.
El Pleno del Congreso aprobó el Decreto 11-2025, Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas.
Fueron 145 votos a favor de esta ley que busca combatir a las maras y pandillas, la que también impone castigos severos a las maras o pandillas.
Los diputados también fortalecieron la ley, incrementando las penas de cárcel sancionando severamente a quien cometa extorsión, usura, trata de menores, entre otras actividades delictivas.
El presidente Bernardo Arévalo aplaudió la aprobación de la Ley Antipandillas. "Esta Ley le dará a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para combatir a las maras y a la delincuencia organizada.", indicó a través de una publicación en X.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*