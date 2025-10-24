La Policía Nacional Civil (PNC) informó que luego de una denuncia ciudadana planteada a través de Crime Stoppers Gt se implementó un operativo contra la trata de personas en el marco del cual fueron rescatadas cinco mujeres. Además, fue capturado un salvadoreño sindicado de los delitos de promoción, facilitación y favorecimiento a la prostitución.
Un detenido y cinco mujeres rescatadas en operativo contra la trata
Un sindicado es un salvadoreño que estaría implicado en acciones para promover la prostitución.
- por Nancy Alvarez
- 11:15, Oct 24 2025
