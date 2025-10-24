 Un detenido y cinco mujeres rescatadas en operativo contra la trata
Nacionales

Un detenido y cinco mujeres rescatadas en operativo contra la trata

Un sindicado es un salvadoreño que estaría implicado en acciones para promover la prostitución.

Compartir:
., PNC
. / FOTO: PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que luego de una denuncia ciudadana planteada a través de Crime Stoppers Gt se implementó un operativo contra la trata de personas en el marco del cual fueron rescatadas cinco mujeres. Además, fue capturado un salvadoreño sindicado de los delitos de promoción, facilitación y favorecimiento a la prostitución.

En Portada

Arévalo juramenta a Marco Antonio Villeda como ministro de Gobernaciónt
Nacionales

Arévalo juramenta a Marco Antonio Villeda como ministro de Gobernación

09:09 AM, Oct 24
Vuelta Guatemala 2025: ¡Y se abre, se abre la puerta de los sustos!t
Deportes

Vuelta Guatemala 2025: ¡Y se abre, se abre la puerta de los sustos!

06:56 AM, Oct 24
Arévalo desconoce paradero del exministro Francisco Jiménezt
Nacionales

Arévalo desconoce paradero del exministro Francisco Jiménez

08:37 AM, Oct 24
Erick Barrondo impone nuevo récord en marcha y gana oro en los Juegos Centroamericanost
Deportes

Erick Barrondo impone nuevo récord en marcha y gana oro en los Juegos Centroamericanos

08:41 AM, Oct 24

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadEstados UnidosJuegos CentroamericanosSeguridad vialredes socialesEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos