Accidentes complican carreteras de Escuintla y Suchitepéquez

Autoridades confirmaron que dos accidentes ocurrieron durante la madrugada, complicando el paso en rutas de estos departamentos.

Autoridades de PROVIAL-CIV instalaron un reversible en la CA2 Occidente, kilómetro 63.8, por un accidente de tránsito., Captura de pantalla.
Autoridades de PROVIAL-CIV instalaron un reversible en la CA2 Occidente, kilómetro 63.8, por un accidente de tránsito. / FOTO: Captura de pantalla.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (PROVIAL-CIV) informó que dos accidentes ocurrieron durante la mañana de este sábado 25 de octubre en la de la carretera CA-2 Occidente; el primero de ellos en el kilómetro 140, área de San Antonio, Suchitepéquez. Pese a que el percance solo dejó daños materiales, los vehículos obstruyen el paso en dirección al oriente, precisaron las autoridades del tránsito.

Asimismo, la entidad informó que otro choque se produjo en el kilómetro 63.8, también de la carretera CA-2 Occidente, pero en el sector de Escuintla. En este accidente, las autoridades lamentaron el fallecimiento de un hombre, por lo que se tuvo que cerrar el paso en la vía de manera parcial.

PROVIAL informó que, por este accidente, en el sector de Escuintla, el tránsito circula gracias a la implementación de un carril reversible. Por lo tanto, las autoridades pidieron tener precaución al pasar por estos lugares, para evitar distracciones y otros percances sobre la vía.

Con información de la periodista Karla Marroquín de Emisoras Unidas FM.

