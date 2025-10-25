 Anuncian cierre de calzada San Juan por obras en desnivel
Nacionales

Anuncian cierre en calzada San Juan por obras en el paso a desnivel de la Roosevelt

Los cierres en esta importante arteria serán nocturnos para afectar el tránsito lo menos posible, anunció el ente encargado.

Construcción del paso a desnivel en calzada Roosevelt., CIV
Construcción del paso a desnivel en calzada Roosevelt. / FOTO: CIV

El Fondo Social De Solidaridad, encargado de las obras de construcción del paso a desnivel de la calzada Roosevelt, informó que este sábado 25 de octubre se desarrollará un cierre vial en la calzada San Juan, con dirección al occidente. La entidad, parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) explicó que el cierre empezará a las 21:00 horas y finalizará el domingo a las 3:00 de la madrugada.

La cartera de la construcción agregó que las labores para esta jornada consisten en instalar vigas en el puente 6. Asimismo, realizarán las maniobras que permitan la fundición del diafragma en el puente 4 del paso a desnivel que se construye en la calzada Roosevelt.

Los encargados de la obra recalcaron que el cierre que se realizará en la calzada San Juan es con dirección hacia occidente. Por esa razón, las autoridades estarán realizando un desvío por la calzada Roosevelt.

En cuanto a las rutas alternas, las autoridades viales explicaron que el paso vehicular será dirigido hacia el carril auxiliar, con dirección al ingreso del hospital Roosevelt. Los encargados de la obra añadieron que las gestiones del tránsito vehicular se realizarán bajo la supervisión de las autoridades viales correspondientes.

"Estas labores forman parte del avance sostenido del paso a desnivel de la calzada Roosevelt, una obra que estará beneficiando a miles de conductores al reducir los tiempos de traslado y optimizando la circulación", concluyó el CIV.

Con información del periodista Winston Cano de Emisoras Unidas FM.

