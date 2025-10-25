 Buscan jaguar desaparecido en San Juan Sacatepéquez
Buscan jaguar desaparecido en San Juan Sacatepéquez; Conap pide precaución a la población

Conap coordina búsqueda de jaguar tras escapar en San Juan Sacatepéquez.

Foto: Conap
Jaguar en Guatemala / FOTO:

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) informó sobre la desaparición de un jaguar melánico juvenil, de coloración predominantemente oscura, perteneciente a una colección privada en la aldea San Miguel Pachálí I, San Juan Sacatepéquez, el pasado jueves 23 de octubre de 2025.

Autoridades de Conap pidieron a la población de San Miguel Pachálí y áreas aledañas no intentar manipular al felino en caso de avistarlo, y reportar inmediatamente su ubicación a los números 3041-7312 y 3043-1515. La medida busca prevenir riesgos tanto para las personas como para el animal.

En su comunicado, el Consejo detalló que su personal técnico y los guardarrecursos se encuentran activos en las labores de búsqueda y captura, con el objetivo de minimizar posibles conflictos humano-animal. Además, han coordinado esfuerzos con el propietario de la colección y con especialistas en fauna para optimizar los recursos y las estrategias de localización.

Conap presenta denuncia 

El organismo también ha presentado la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para iniciar la investigación sobre la desaparición. El Conap recordó que los titulares de colecciones privadas de fauna registradas son responsables del cuidado y resguardo de sus animales, y deben garantizar las medidas de contención necesarias para su seguridad.

La desaparición del jaguar melánico ha encendido la alerta en la región, donde autoridades y expertos trabajan de manera conjunta para localizar al ejemplar y asegurar que no se produzcan incidentes que pongan en riesgo a la comunidad o al animal.

