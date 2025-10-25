Ofrecen las mejores piezas en exposición de carros a escala

Todo esta listo para que se desarrolle un evento destinado para los amantes de los carros a escala durante este domingo 26 de octubre, con la Convención de Autos a Escala Guatemala 2025. Los organizadores precisaron que el escenario del evento será el Parque de la Industria, en el horario será de 9:00 a 18:00 horas.
Rostori González, uno de los organizadores, informó que la admisión será gratuita y reunirá a toda una comunidad que comparte la afición por los autos a escala. "Entre las piezas que se podrán encontrar estarán autos a escala japoneses y las más recientes ediciones de diferentes marcas, como la dedicada a la serie de los Transformers, entre otras ediciones difíciles de hallar en el país", aseguró.
El espíritu del evento es reunir a todos los coleccionistas chapines para que compartan, muestren y adquieran esos carros que siempre desearon tener", explicó González.
El entrevistado añadió que este año "queremos darles un lugar donde puedan conseguir ese carrito que tenía ese sentimiento especial". Agregó que la actividad es exclusiva para autos a escala en las dimensiones de 1:64 hasta la 1:24.
Rostori destacó que "no hay un evento de esta magnitud que se realice con frecuencia".
Muy rara vez logras juntar más de 150 proveedores en un mismo lugar. Eso es lo que logramos este año, casi 150 proveedores de carritos a escala", reveló.
Esperan superar el número de amantes de carros
El experto en coleccionismo de este tipo de juguete informó que el año pasado la convención tuvo una presencia de entre 7 mil 500 y 8 mil 100 visitantes, y para este año esperan superar esa cifra.
En tanto, el entusiasta de estas colecciones, Antonio Xutuc, contó que muchas personas encontraron afición en los carritos a escala durante el encierro por la pandemia.
Muchos buscaron una forma de pasar tiempo de calidad y comenzaron a coleccionar desde carros hasta figuras. El coleccionismo creció no solo en autos, sino también en figuras y otros tipos de piezas", relató.
Xutuc añadió que en los últimos cuatro años la afición ha ido aumentando cada vez más. Por ello, aseguró que implementaron este evento, que iniciaron hace tres años y que ahora celebra su tercera edición.
En la edición del 2025 se podrán encontrar piezas como los Optimus Prime —una colaboración entre Hot Wheels y Hasbro—, así como el Némesis, el auto fantástico, modelos de Volver al Futuro, Snoopy y el Troncomóvil, entre otras piezas.
Van a encontrar una infinidad de piezas, carros reales, todo lo que imaginen que existe en Hot Wheels, estoy seguro que lo van a poder encontrar en la convención", aseguró.
Los organizadores añadieron que durante la actividad también habrá vehículos reales de alta gama, y recomendaron a los asistentes llegar temprano para adquirir las mejores piezas.
Con información del periodista Lester Ramírez de Emisoras Unidas FM.