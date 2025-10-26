 Cancillería confirma solicitud de reunión ante la OEA
Nacionales

Cancillería confirma solicitud de reunión extraordinaria ante la OEA "para exponer graves amenazas a la Constitución"

La cartera confirmó que presentó la solicitud ante el Consejo Permanente de la OEA, tras la medida anunciada por Arévalo.

Compartir:
EFE
La solicitud fue presentada ante el Consejo Permanente de la OEA. / FOTO: Archivo/EFE.

Después de que el presidente, Bernardo Arévalo, anunciara que solicitó a la OEA una reunión extraordinaria para exponer ante las naciones y continente americano, "las graves amenazas a la Constitución perpetradas por la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana", el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que "la solicitud correspondiente ya fue presentada ante el Consejo Permanente".

Actualmente, se está a la espera de la respuesta por parte de la Presidencia del Consejo Permanente, conforme a los procedimientos establecidos", precisó Cancillería.  

Dentro de las medidas anunciadas en cadena nacional, Arévalo subrayó esta medida ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Previo a que el gobernante se dirigiera a la nación, esta instancia ya se había expresado con un comunicado, pidiendo que se respeten los resultados electorales de 2023, que fueron certificados por ellos mismos.

Más de 25 mil personas se esperan en la Plaza de la Constitución por peregrinaciones del Vicariato

La PMT realiza desvíos en cercanías del Palacio Nacional de la Cultura por una concentración masiva de católicos.

En Portada

Arévalo: No al golpe, no a la corrupción; sí a la democraciat
Nacionales

Arévalo: "No al golpe, no a la corrupción; sí a la democracia"

08:06 PM, Oct 26
MP rechaza categóricamente los señalamientos de Arévalot
Nacionales

MP rechaza "categóricamente" los señalamientos de Arévalo

08:44 PM, Oct 26
OEA pide respeto a los resultados de las elecciones de 2023t
Nacionales

OEA pide respeto a los resultados de las elecciones de 2023

06:26 PM, Oct 26
La Vuelta a Guatemala llega a la Ciudad de las Gardenias t
Deportes

La Vuelta a Guatemala llega a la "Ciudad de las Gardenias"

05:57 PM, Oct 26

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Juegos CentroamericanosSeguridadEstados Unidos#liganacionalReal MadridSeguridad vialEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos