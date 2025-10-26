Cancillería confirma solicitud de reunión ante la OEA

Después de que el presidente, Bernardo Arévalo, anunciara que solicitó a la OEA una reunión extraordinaria para exponer ante las naciones y continente americano, "las graves amenazas a la Constitución perpetradas por la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana", el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que "la solicitud correspondiente ya fue presentada ante el Consejo Permanente".
Actualmente, se está a la espera de la respuesta por parte de la Presidencia del Consejo Permanente, conforme a los procedimientos establecidos", precisó Cancillería.
Dentro de las medidas anunciadas en cadena nacional, Arévalo subrayó esta medida ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Previo a que el gobernante se dirigiera a la nación, esta instancia ya se había expresado con un comunicado, pidiendo que se respeten los resultados electorales de 2023, que fueron certificados por ellos mismos.