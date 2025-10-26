 "Es tiempo de unidad", declara diputado de partido Semilla
Nacionales

"Es tiempo de unidad", declara diputado del partido Semilla

El legislador por el Distrito de Chimaltenango, Raúl Cuá, publicó un mensaje en su cuenta de la red social para llamar a la unidad.

Compartir:
El diputado, Samuel Pérez, emitió un mensaje acompañado de una foto apoyando al mandatario Bernardo Arévalo, Redes sociales.
El diputado, Samuel Pérez, emitió un mensaje acompañado de una foto apoyando al mandatario Bernardo Arévalo / FOTO: Redes sociales.

Previo a la cadena nacional del presidente, Bernardo Arévalo, el diputado del Movimiento Semilla por el Distrito de Chimaltenango, Raúl Cuá, hizo un llamado a la unidad por medio de un mensaje en la red social X, antes Twitter. El parlamentario afirmó estar atento al mensaje del mandatario, mientras acompañó su publicación con dos fotografías en las que figuraron varios congresistas de su partido.

Mientras tanto, el congresista Raúl Barrera también se pronunció durante el mensaje del presidente Arévalo. En la misma red social argumentó que "el juez prevaricador debe ser destituido",

Barrera añadió que "la basura en Gerona debe salir".

La diputada Andrea Reyes consignó en sus redes sociales que, Consuelo Porras y Fredy Orellana, "son enemigos del Estado, y deben ser perseguidos como tal".

Ya basta de la complacencia judicial a los sin sentidos de estas lacras", comentó la parlamentaria.

A las reacciones se unió el diputado, Samuel Pérez, quien aseguró que están en "unidad y con contundencia en contra de los enemigos del pueblo de Guatemala".

En tanto, la congresista del Movimiento Semilla, Victoria Palala, hizo un llamado para atender el requerimiento del presidente Bernardo Arévalo.

No se trata de Semilla. No es un tema de partidos ni de elecciones. Esto no es una pelea política: es el intento de los corruptos de destruir el país. Guatemala se defiende con unidad y con firmeza", agregó Palala.

Contexto de las reacciones

La reacción de los congresistas afines al gobierno fue publicada en el marco de una cadena nacional emitida por el mandatario Arévalo. En ella, el gobernante denunció nuevas acciones en contra de la democracia, por medio del actuar del juez Fredy Orellana, quien pidió anular al partido Semilla.

En esa línea, la Corte de Constitucionalidad dio un plazo de 12 horas al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República para que informen si en realidad se han respetado los resultados de las elecciones 2023. La medida se definió luego de una solicitud hecha por los abogados, Edgar Ortiz Romero y Goyo Saavedra.

Fotos: Hombre fallece tras caer en la corriente del río Seaquiba

Vecinos alertaron a los Bomberos Municipales Departamentales por el hallazgo de un hombre que había sido reportado como desaparecido.

En Portada

Arévalo: No al golpe, no a la corrupción; sí a la democraciat
Nacionales

Arévalo: "No al golpe, no a la corrupción; sí a la democracia"

08:06 PM, Oct 26
MP rechaza categóricamente los señalamientos de Arévalot
Nacionales

MP rechaza "categóricamente" los señalamientos de Arévalo

08:44 PM, Oct 26
OEA pide respeto a los resultados de las elecciones de 2023t
Nacionales

OEA pide respeto a los resultados de las elecciones de 2023

06:26 PM, Oct 26
La Vuelta a Guatemala llega a la Ciudad de las Gardenias t
Deportes

La Vuelta a Guatemala llega a la "Ciudad de las Gardenias"

05:57 PM, Oct 26

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Juegos CentroamericanosSeguridadEstados Unidos#liganacionalReal MadridSeguridad vialEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos