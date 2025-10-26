"Es tiempo de unidad", declara diputado de partido Semilla

Previo a la cadena nacional del presidente, Bernardo Arévalo, el diputado del Movimiento Semilla por el Distrito de Chimaltenango, Raúl Cuá, hizo un llamado a la unidad por medio de un mensaje en la red social X, antes Twitter. El parlamentario afirmó estar atento al mensaje del mandatario, mientras acompañó su publicación con dos fotografías en las que figuraron varios congresistas de su partido.
Mientras tanto, el congresista Raúl Barrera también se pronunció durante el mensaje del presidente Arévalo. En la misma red social argumentó que "el juez prevaricador debe ser destituido",
Barrera añadió que "la basura en Gerona debe salir".
La diputada Andrea Reyes consignó en sus redes sociales que, Consuelo Porras y Fredy Orellana, "son enemigos del Estado, y deben ser perseguidos como tal".
Ya basta de la complacencia judicial a los sin sentidos de estas lacras", comentó la parlamentaria.
A las reacciones se unió el diputado, Samuel Pérez, quien aseguró que están en "unidad y con contundencia en contra de los enemigos del pueblo de Guatemala".
En tanto, la congresista del Movimiento Semilla, Victoria Palala, hizo un llamado para atender el requerimiento del presidente Bernardo Arévalo.
No se trata de Semilla. No es un tema de partidos ni de elecciones. Esto no es una pelea política: es el intento de los corruptos de destruir el país. Guatemala se defiende con unidad y con firmeza", agregó Palala.
Contexto de las reacciones
La reacción de los congresistas afines al gobierno fue publicada en el marco de una cadena nacional emitida por el mandatario Arévalo. En ella, el gobernante denunció nuevas acciones en contra de la democracia, por medio del actuar del juez Fredy Orellana, quien pidió anular al partido Semilla.
En esa línea, la Corte de Constitucionalidad dio un plazo de 12 horas al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República para que informen si en realidad se han respetado los resultados de las elecciones 2023. La medida se definió luego de una solicitud hecha por los abogados, Edgar Ortiz Romero y Goyo Saavedra.