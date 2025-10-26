Hombre fallece tras caer en la corriente del río Seaquiba

Pobladores de la aldea Seaquiba, en el municipio de San Juan Chamelco, departamento de Alta Verapaz, alertaron a los Bomberos Municipales Departamentales por el hallazgo de un hombre fallecido en la corriente del río que lleva el mismo nombre de la comunidad. El vocero de los rescatistas mencionados confirmó que, al llegar, los paramédicos afirmaron que el cuerpo encontrado no contaba con signos vitales.
Según los comunitarios, la víctima mortal había sido reportada como desaparecida luego de caer accidentalmente al río, desde un puente de la comunidad. Los rescatistas diagnosticaron que el fallecido murió a causa de una asfixia por sumersión.
Los bomberos reportaron que la víctima mortal fue encontrada a un kilómetro del punto donde se reportó la caída accidental. Chacaj precisó que la emergencia fue atendida por bomberos que integran la estación ubicada en San Juan Chamelco.
Los paramédicos llegaron al lugar del accidente a bordo de las ambulancias RD-111 y RD-39 y al confirmar el deceso, reportaron el hecho a las autoridades, para los trabajos de rigor por parte del Ministerio Público.
Identifican al fallecido en el río Seaquiba
Medios locales notificaron que la víctima mortal del accidente en el referido afluente fue identificada como Alberto Cacao. Tras el hallazgo, los rescatistas hicieron maniobras de rescate para extraer el cuerpo hacia un espacio en el que esperaron la llegada de los peritos del Ministerio Público.