Hacen recomendaciones por jaguar desaparecido el sábado

Hace más de 24 horas se confirmó la desaparición de un jaguar melánico juvenil que pertenecía a una colección privada de San Juan Sacatepéquez, por lo que las autoridades emitieron una serie de recomendaciones, en caso de que el ejemplar sea visto accidentalmente. Según expertos, "existe la posibilidad de tener algún encuentro accidental con el jaguar desaparecido, en áreas cercanas al sitio de la colección privada".
Por esa razón, las autoridades explicaron que, a pesar de ser un ejemplar nacido en cautiverio, el mismo conserva instintos silvestres. Por lo tanto, afirmaron que al ser visto "se debe notificar inmediatamente a los cuerpos de socorro".
El jaguar, al estar en un entorno nuevo y desconocido, con ruidos como vehículos, explosiones de cohetes, sirenas y otros, se encuentra en estrés y en alerta", advirtieron.
Por lo anterior, emitieron algunas recomendaciones, en caso de llegar a tener algún encuentro con el jaguar melánico juvenil:
- Mantener la calma, no entrar en pánico.
- Notifique inmediatamente a las autoridades.
- Evitar movimientos bruscos, a pesar de ser criado en cautiverio, el mismo puede asustarse aún más o sentirse amenazado por acciones inesperadas.
- No internar capturarlo, alimentarlo o provocarlo.
- Retroceder lentamente sin darle la espalda,
- No correr para evitar desencadenar cualquier instinto de persecución.
Además, los expertos explicaron que el animal podría perseguirlo, no necesariamente por causarle daño, sino por tener algún tipo de juego con usted. Sin embargo, se debe recordar que es un animal relativamente con bastante fuerza y cualquier juego podría lastimar a una persona, recalcaron.
Piden mantener una distancia adecuada con el jaguar
Si es posible y desde una distancia segura, para el jaguar y para usted, tome alguna fotografía y/o coordenada del sitio de encuentro, para compartirlo inmediatamente con las autoridades pertinentes.
Este espécimen, a pesar de ser criado en cautividad, aún conserva instintos naturales. La mejor estrategia en un encuentro es actuar con respeto, precaución y sentido común", subrayaron las autoridades.