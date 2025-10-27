 Bomberos localizan dos cuerpos en ruta al Atlántico
Bomberos localizan dos cuerpos en ruta al Atlántico

Un tercer cuerpo fue localizado en el río Las Vacas, final de la Finca San Rafael.

Bomberos rescataron los cuerpos para ser trasladados al Inacif. , Foto Bomberos Voluntarios
Bomberos rescataron los cuerpos para ser trasladados al Inacif. / FOTO: Foto Bomberos Voluntarios

La tarde este lunes 27 de octubre fueron localizados los cuerpos de dos personas en el río San Juan, aldea Zacualpia, Palencia, kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, informaron los Bomberos Voluntarios.

El oficial de bomberos Víctor Gómez, detalló que tras un rastreo se localizaron los cuerpos de dos personas envueltos en sabanas y bolsas plásticas, mientras que en una bolsa fueron localizadas dos cabezas humanas. 

Los restos fueron rescatados y trasladados a la superficie para las diligencias correspondientes, posteriormente son trasladas a la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para la autopsia. 

En otro caso elementos de Bomberos Municipales de la ciudad de Guatemala localizaron a una persona en estado de descomposición, en el río Las Vacas, final de la  finca San Rafael. 

Macabro hallazgo

El pasado viernes 25 de octubre fueron localizados los cuerpos de ocho personas envueltos en bolsas plásticas, atados de pies y manos, y abandonados entre la maleza debajo de un puente en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico. 

El INACIF compartió la lista de nombres, aunque no ha podido determinar la causa de la muerte, a causa del avanzado estado de descomposición de los cuerpos.

Los fallecidos identificados son:

  • Emanuel Emilio Pérez Alvarado, de 37 años;
  • Ángel Roberto Sánchez García, de 28;
  • Rudy Gerardo Abac Pérez, de 24;
  • Allisson Michelle Rodríguez, de 20, única de sexo femenino;
  • Héctor Rodolfo Ceballos González, de 32;
  • Selvin Estuardo Lima López, de 26,
  • Esvin Ventura Flores Solares, de 53.

Una de las víctimas permanecía sin ser identificada en la sede del Inacif. 

El presidente Bernardo Arévalo reaccionó a esta noticia y pidió al Ministerio de Gobernación actuar con todo el peso del Estado en contra de los responsables de esta masacre.

Con información de Omar Solís y Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*

