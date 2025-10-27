Guatemala captura a narco colombiano buscado por EE. UU.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala confirmaron este lunes, 27 de octubre, que en el marco de un operativo realizado en el municipio de Fraijanes, Guatemala, fue capturado Víctor Hugo Moreno Andrade, alias "Chispa", un presunto narcotraficante requerido por la justicia de los Estados Unidos.
Las acciones fueron coordinadas por el Ministerio Público (MP), que trabajó en conjunto con la Policía Nacional Civil, para dar cumplimiento a una orden de aprehensión con fines de extradición del sindicado, que es un ciudadano colombiano.
De acuerdo con el Departamento de Información y Prensa del ente investigador, el individuo es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por su presunta participación en hechos relacionados con el tráfico y distribución de drogas.
Se le señala de delitos relacionados con la fabricación, distribución y conspiración para traficar cocaína y heroína, con conocimiento y la intención de que dichas sustancias fueran ingresadas ilegalmente hacia los Estados Unidos.
Presunto miembro de red de narcotráfico
Según la investigación, las autoridades de EE. UU. identificaron una organización de tráfico de drogas que operaba en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, responsable de ingresar grandes cantidades de cocaína al territorio estadounidense.
"Moreno Andrade habría sido miembro activo de esta estructura desde 2016 hasta al menos julio de 2025, desempeñando funciones de dirección, transporte y coordinación de actividades de tráfico de drogas en Colombia, Guatemala y otros países de la región", detalló el MP.
La PNC confirmó que alias "Chispa" es el extraditable número 29 que ha sido detenido durante lo que va de 2025, la mayoría de los sindicados están vinculados con cargos de narcotráfico.
Guatemala ha reiterado su disposición de trabajar en conjunto con otros países para hacerle frente a redes de narcotráfico y del crimen organizado, en general, ya que cometen acciones que afectan a los pueblos y cobran múltiples vidas.