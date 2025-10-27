Francisco Jiménez envía mensaje al presidente Bernardo Arévalo

El exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, a través de una publicación en X, agradeció la confianza del Presidente, Bernardo Arévalo, la noche de este lunes 27 de octubre.
Una semana después de dejar el cargo, Jiménez realizó una publicación dirigida al mandatario.
"Gracias por haberme confiado una de las misiones más complejas del Estado. Cada decisión tomada en el Ministerio de Gobernación fue ejecutada bajo su visión de una seguridad democrática, humana y transformadora. Seguí sus principios democráticos, convencido de que el país necesitaba un liderazgo estratégico, técnico, valiente y ético.", indicó Jiménez.
El exfuncionario, le pidió al presidente Bernardo Arévalo que no claudique. "Escuche las voces que buscan el bien común. Resista las presiones de quienes sólo ven intereses políticos-personales. No ceda ante las trampas. Si, es un momento histórico.", indicó.
Jiménez no ralizaba ninguna publicación desde el pasado 20 de octubre, cuando anunció que brindaría un mensaje a la nación, el cual finalmente no brindo, fue hasta el día siguiente que en una entrevista aseguró que enfrentaría a la justicia.
El Ministerio Público (MP) mantiene bajo reserva judicial la investigación relacionada con el caso "Corrupción: Sistema Penitenciario", en el que se menciona una posible orden de captura contra Jiménez, por la fuga de 20 reos del penal Fraijanes II.
Emisoras Unidas consultó al portavoz del MP, Moisés Ortiz, sobre la existencia de dicha orden, a lo que respondió: "La información que se brindó ayer es la información oficial por parte del Ministerio Público. El caso se encuentra bajo reserva judicial, por lo que no se puede ahondar en detalles".
El 25 de octubre, fiscales del MP, en coordinación con investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron una requisa en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II y allanamientos en inmuebles ubicados en las zonas 10 y 15 de la capital, como parte de las diligencias para fortalecer la investigación.
Durante el operativo, 23 guardias del Sistema Penitenciario fueron capturados por cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes, mientras que otros exfuncionarios enfrentan señalamientos similares. Entre ellos figuran Ludin Astolfo Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario; Eladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide del penal; y Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*