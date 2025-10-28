 CELAC se pronuncia por situación en Guatemala
Nacionales

CELAC se pronuncia por situación en Guatemala

La CELAC manifestó su disposición de continuar acompañando a Guatemala en sus esfuerzos por fortalecer la democracia y salvaguardar el orden constitucional.

El presidente Bernardo Arévalo brindó un mensaje en cadena nacional el domingo 26 de octubre., .
El presidente Bernardo Arévalo brindó un mensaje en cadena nacional el domingo 26 de octubre. / FOTO: .

Los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a través de un comunicado, expresaron este martes 28 de octubre su profunda preocupación por los recientes acontecimientos en Guatemala y se mantienen atentos a sus posibles implicaciones para el marco democrático e institucional del país.

"La CELAC reafirma la importancia de preservar el funcionamiento de las instituciones democráticas, de conformidad con la Constitución de la República y el Estado de derecho, así como de respetar la voluntad del pueblo guatemalteco, que en las elecciones generales de 2023 —realizadas con plena legitimidad, según las misiones internacionales de observación— eligió a Bernardo Arévalo de León como su presidente constitucional.", indicó. 

La CELAC manifestó su disposición para continuar acompañando a Guatemala en sus esfuerzos por fortalecer la democracia y salvaguardar el orden constitucional.

El presidente, Bernardo Arévalo denunció los nuevos intentos de un "golpe de estado" en su contra por parte de la fiscal general María Consuelo Porras y del juez penal, Fredy Orellana, quien el viernes pasado pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que anule los resultados de las elecciones de 2023.

El domingo por la noche, Arévalo de León dijo en un mensaje en cadena nacional que "es hora de defender la democracia" sin "titubeos".

El mandatario añadió que "en los últimos días la alianza criminal atrincherada en el Ministerio Público y en ciertos espacios del sistema de Justicia han intentado otra vez hundir a Guatemala en el autoritarismo, en la corrupción y la impunidad", y advirtió del "golpe que se pretende llevar a cabo ahora mismo" en el país.

El gobernante calificó a Orellana como "sicario que tergiversa las leyes al servicio" de Porras, ambos sancionados en los últimos años por Estados Unidos y la Unión Europea bajo fuertes señalamientos de corrupción.

Arévalo expone “graves hechos perpetrados por el MP y juez Orellana” ante la OEA

El presidente, Bernardo Arévalo, se reunió con el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Sebastián Kraljevich.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

