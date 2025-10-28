El nuevo mensaje del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez

Francisco Jiménez, exministro de Gobernación, volvió a utilizar sus redes sociales para combatir un nuevo mensaje la noche de este martes 28 de octubre, luego de más de una semana de ausencia en las redes.
Tras una semana de guardar silenció, Jiménez agradeció la confianza del Presidente, Bernardo Arévalo, el pasado lunes. "Gracias por haberme confiado una de las misiones más complejas del Estado. Cada decisión tomada en el Ministerio de Gobernación fue ejecutada bajo su visión de una seguridad democrática, humana y transformadora. Seguí sus principios democráticos, convencido de que el país necesitaba un liderazgo estratégico, técnico, valiente y ético.", indicó Jiménez.
Este martes nuevamente dirigió un nuevo mensaje a los "verdaderos aliados" del Presidente, Arévalo.
"A quienes han empujado desde sus despachos por decisiones valientes, gracias. A quienes pusieron por delante el éxito del país sobre el interés particular, gracias. No permitan que el cálculo político reemplace la visión de Estado. Al presidente no lo dejen solo. No dejen solo al pueblo. Los otros que eran sombrillas, ya no dan sombra." indicó en una publicación de X.
El Ministerio Público (MP) mantiene bajo reserva judicial la investigación relacionada con el caso "Corrupción: Sistema Penitenciario", en el que se menciona una posible orden de captura contra Jiménez, por la fuga de 20 reos del penal Fraijanes II.
Emisoras Unidas consultó al portavoz del MP, Moisés Ortiz, sobre la existencia de dicha orden, a lo que respondió: "La información que se brindó ayer es la información oficial por parte del Ministerio Público. El caso se encuentra bajo reserva judicial, por lo que no se puede ahondar en detalles".
El 25 de octubre, fiscales del MP, en coordinación con investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron una requisa en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II y allanamientos en inmuebles ubicados en las zonas 10 y 15 de la capital, como parte de las diligencias para fortalecer la investigación.
Durante el operativo, 23 guardias del Sistema Penitenciario fueron capturados por cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes, mientras que otros exfuncionarios enfrentan señalamientos similares. Entre ellos figuran Ludin Astolfo Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario; Eladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide del penal; y Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos.
Con información de Omar Solís y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*