Presidente Arévalo destaca abastecimiento en la red hospitalaria

El presidente, Bernardo Arévalo respondió a las acciones del Ministerio Público contra el Ministerio de Salud, "funciona, nos permiten abastecer a nuestros hospitales con insumos y medicamentos, sin corrupción", indicó.

El presidente, Bernardo Arévalo publicó un mensaje en el que se refirió a las acciones emprendidas por el MP contra el Ministerio de Salud. / FOTO: Captura de pantalla

El Presidente, Bernardo Arévalo se pronunció nuevamente por las acciones emprendidas por el Ministerio Público en el denominado caso "Unops: Corrupción Presidencial", y aseguró que la red hospitalaria está abastecida con insumos y medicamentos sin corrupción.

"La gente se pregunta por qué Consuelo Porras ataca a este gobierno y a las acciones que el Ministerio de Salud está haciendo para llevar medicinas y darle acceso a la salud a la gente. La respuesta es sencilla porque funciona, porque nos permiten abastecer a nuestros hospitales con insumos y medicamentos. sin corrupción, sin que nadie se lleve el dinero de las medicinas y los equipamientos para su casa", expresó el mandatario a través de un video. 

El presidente también dio lectura a algunos mensajes en las redes que ustedes de pacientes que reciben medicamento y tratamiento de manera gratuita, entre quienes destacó a un paciente del Hospital Roosevelt que dice que ahora las quimioterapias y las hemodiálisis son gratuitas y que no hace falta el medicamento.

"Esto no es propaganda, esto es lo que resulta cuando el Gobierno utiliza de manera honrada los recursos del Estado para darle acceso a la salud a la población. Y esto es lo que está intentando frenar el Ministerio Público se está robando la vida de las personas" concluyó el mandatario. 

Caso Unops

El Ministerio Público presentó recientemente el caso "Unops: Corrupción Presidencial", en el que se señalan anomalías en el marco del convenio suscrito por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con esa oficina para la adquisición de insumos y medicamentos.

El fiscal Rafael Curruchiche, señaló durante una conferencia de prensa que se han recibido denuncias donde se señala que el presidente Bernardo Arévalo se ha beneficiado del apoyo de entes internacionales y se mencionan irregularidades puntualmente sobre el tema del acuerdo de salud con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

Según indicó, en abril de 2024 se denunció que, tanto en su campaña electoral como ya en su calidad de mandatario, Arévalo se ha beneficiado del apoyo de distintas entidades como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, el partido Demócrata de los Estados Unidos y la Unión Europea.

En ese contexto, se investigan supuestas anomalías en el marco de la firma del convenio entre Unops y la cartera de Salud, pues además de que, según la FECI, no se contó con el aval del Congreso, se han detectado mala calidad de medicamentos.

Presidencia se pronuncia por embargo parcial al salario del ministro de Salud

El Gobierno señaló que la solicitud del MP es ilegal, ya que el ministro de Salud goza el derecho de antejuicio.

Con información de Omar Solís y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

