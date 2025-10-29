Alfaro pide observar la elección de magistrados del TSE

La magistrada y presidenta en funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, aseguró que los resultados electorales del 2023 ya fueron confirmados por los órganos encargados de la justicia en el país y no es necesario reconfirmar el procedimiento. Asimismo, recordó que el país está a 19 meses del próximo proceso electoral, por lo que pidió estar atentos al proceso de elección de nuevos magistrados.
La togada expresó opinión al participar en un conversatorio sobre los efectos de las acciones del Ministerio Público (MP) en el Proceso Electoral 2027. Alfaro se refirió a las consecuencias por las acciones del ente investigador, y en uno de sus análisis mencionó que en los temas informáticos ninguna empresa quiere trabajar con el TSE por el momento.
Ella consideró que este será un problema para el próximo pleno de magistrados del máximo ente electoral. Además, expuso que hay muchas personas que tienen miedo de hablar por las persecuciones emprendidas por el MP.
La magistrada del TSE expresó que estas elecciones tuvieron que ver con la toma de decisiones para el respeto y fortalecimiento de la institucionalidad del país. Además, recalcó que el proceso electoral del 2023 fue "sí o sí" democrático.
Tenemos que trabajar juntos por este rescate de la paz. Por eso, el rescate al respeto, de los hombres y las mujeres es importante", afirmó Alfaro.
En ese contexto, la togada hizo un llamado a la búsqueda de la tolerancia, el respeto y la libertad. "La democracia se mide por el respeto que tengamos y sabemos que muchos tienen miedo de decir lo que sienten en su corazón", manifestó.
Más voces por la democracia
Gildardo Galván, de la Alianza por las Reformas, consideró que el papel del MP en las elecciones "juega un papel fundamental", porque el próximo año se elegirá a la nueva persona fiscal general, que estará a cargo del ente investigador.
Para Galván, el papel del MP "se refleja como una intromisión en los procesos de elección y designación de personas que estarán a cargo de esta institución". Asimismo, el entrevistado señaló la importancia de otros eventos electorales como la de magistrados del TSE, Corte de Constitucionalidad y, posteriormente, de Fiscal General.
"Podríamos decir que estas son las tres elecciones más importantes para fortalecer la justicia y la democracia del país", declaró.
Hemos visto que esta institución ha tenido participación de forma indirecta en algunos procesos. En varios momentos se han denunciado incidentes de persecución o acciones en contra de algunos decanos que, en su momento, afirmaron que, a través de su participación en las comisiones de postulación, se les abrieron expedientes penales", señaló.
El experto agregó que "de estas instituciones depende el control sobre los procesos electorales y la legitimidad que se le puede dar a los futuros comicios".
El abogado, Frank La Rue, destacó el respaldo que los pueblos indígenas dieron a los resultados en las elecciones pasadas. "El pasado de Guatemala es un pasado de luchas. Somos un pueblo que, en diferentes etapas, ha salido adelante", aseguró.
Con respecto a los resultados de 2023, La Rue afirmó que "ganaron los pueblos indígenas de Guatemala que salieron a las calles junto a estudiantes, autoridades y ciudadanos, demandando regresar a la honestidad en las elecciones.
Efectivamente, la población reconoció el liderazgo y la determinación de las comunidades indígenas. Esto es muy importante, porque a mí me pareció —cuando hacíamos el análisis— que estábamos ante un momento histórico", reflexionó La Rue.
Con información e imágenes del fotoperiodista Omar Solís.