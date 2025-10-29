 MP confirma orden de captura contra exministro de Gobernación
MP confirma orden de captura contra exministro de Gobernación

La investigación que vincula al exministro Francisco Jiménez está relacionada con anomalías en la compra de uniformes de la PNC.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en la conferencia "La Ronda", el 13 de octubre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en la conferencia "La Ronda", el 13 de octubre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Ministerio Público confirmó este miércoles, 29 de octubre, que existe una orden de captura en contra del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, por su presunta vinculación con el caso que se sigue por posibles irregularidades en la compra de uniformes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La investigación relacionada con este caso se dio a conocer a finales de agosto de este año, cuando la fiscalía coordinó un operativo con el fin de recabar indicios sobre el referido tema y profundizar en las averiguaciones, pues se sospecha de supuestas acciones ilícitas.

El Departamento de Información y Prensa de la institución detalló, en su momento, que la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos implementó estas acciones en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con acompañamiento de la PNC.

Al respecto, el MP reportó que se logró la incautación de una gran cantidad de evidencia que será útil para avanzar en las pesquisas.

En cuanto a más detalles sobre del tema, señaló que este caso, por su naturaleza jurídica, se encuentra bajo reserva.

Buscan detener al exministro

De acuerdo con el MP, este miércoles se implementó un operativo para hacer efectiva la orden de aprehensión contra el extitular de la cartera de Gobernación. Fue allanado un inmueble vinculado a él; sin embargo, no fue ubicado.

Jiménez entregó el cargo recientemente, después de que el presidente Bernardo Arévalo aceptó su renuncia tras surgir el caso de la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II. Su salida de la institución se anunció el 15 de octubre, pero se mantuvo en funciones de ministro por varios días más mientras asumía su sucesor, el juez Marco Antonio Villeda.

Actualmente, el exministro se encuentra fuera del país y esta semana ha hecho dos publicaciones en sus redes sociales para pedir a la ciudadanía que respalde el Gobierno de Arévalo ante la situación que se presenta, donde el propio mandatario ha denunciado intentos de golpes de Estado.

Capturados en operativo

Las autoridades confirmaron que en el operativo implementado este día fueron detenidas dos personas implicadas en el caso. Se trata de Jorge Eduardo Manuel Sis y Marvin Eduardo Mendoza Cholotio, quienes integraron la junta receptora de los uniformes.

Los sindicados fueron trasladados a la Torre de Tribunales, donde y son señalados también de fraude e incumplimiento de deberes.

