Canciller viajará a EE. UU. para reunión de OEA donde se abordará situación de Guatemala

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que el titular de esa cartera, Carlos Ramiro Martínez, viajará a Washington, Estados Unidos, para participar este jueves 30 de octubre en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se abordará la situación de Guatemala.
En esta reunión se tiene previsto que Guatemala exponga los intentos de "golpe de Estado", que denunció el mandatario Bernardo Arévalo en la cadena nacional del domingo por la noche, donde anunció que solicitó a la OEA darle seguimiento al tema, en el marco de la Carta Democrática Interamericana
El gobernante señaló en el mensaje dirigido a la nación que persisten los intentos por desvirtuar los resultados electorales de 2023 y que detrás de estas acciones que atentan contra la democracia se encuentran la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.