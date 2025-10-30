Presidente Bernardo Arévalo anuncia recursos contra Orellana

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este jueves, 30 de octubre, a la situación que enfrenta Guatemala en un momento en el que consideró que se han intensificado las acciones contra su Gobierno, enfocadas en un intento de golpe de Estado, del cual señala de estar detrás a la fiscalía y a jueces vinculados con la corrupción.
En ese contexto, durante la conferencia de prensa "La Ronda" de esta mañana, en el Palacio Nacional de la Cultura, el gobernante consideró que el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), en el que se reafirman los resultados electorales de 2023, es un "duro golpe al intento de golpe".
El alto tribunal constitucional declaró "con lugar" una solicitud de asistencia para la debida ejecución de una sentencia anterior. Esta figura legal se invocó para hacer cumplir una orden previa de la propia Corte, emitida en diciembre de 2023, que ya había blindado el proceso electoral contra intentos de suspensión o anulación por parte de autoridades ajenas a la materia.
La resolución judicial dejada sin efecto había sido emitida por el Juez Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Fredy Orellana. La medida del juez buscaba la "nulidad absoluta" de la inscripción del comité pro-formación y del partido político oficial, Movimiento Semilla, lo que, según el mismo juez, buscaba la declaración de vacancia de la toma de la toma de posesión del actual mandatario.
"La presidenta del TSE confirmó hace unos días que los cargos electos no pueden anularse y que os resultados de 2023 están ratificados. Y, por su parte, la Corte de Constitucionalidad acaba de confirmar que el ataque judicial a los resultados electorales y a las instituciones democráticas sigue siendo un riesgo latente y advierte al juez responsable de evitar acciones que constituyan prevaricato", expresó el mandatario al respecto.