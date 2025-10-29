Gobierno se pronuncia tras resolución de CC sobre Semilla

El Gobierno de Guatemala emitió un pronunciamiento con respecto a la decisión del pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) de dejar sin efecto la resolución del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, en la que se ordenaba la nulidad del grupo promotor y del partido político Movimiento Semilla.
Según el fallo del alto tribunal constitucional, lo dispuesto por el juez constituye actos que amenazan los derechos a elegir y ser electo, a la democracia, a la soberanía popular y al sistema democrático y republicano consagrado en la Constitución, por lo que, en aras de salvaguardar el orden constitucional y el Estado Constitucional de Derecho en Guatemala, y del cumplimiento de su función propia de garante de la defensa constitucional, se deja sin efecto.
De igual forma, se indicó que las resoluciones no pueden tener el alcance de trastocar ni enervar los resultados y ulteriores efectos del proceso electoral, ni del sistema democrático.
"La Corte de Constitucionalidad nos da la razón", expresó al respecto el Ejecutivo, que en reiteradas ocasiones ha señalado que Orellana emite resoluciones contra la ley y que la voluntad del pueblo fue plasmada en las urnas en las elecciones de 2023 y debe ser respetada.
"El fallo confirma lo que hemos venido señalando: las actuaciones del juez Fredy Orellana son abiertamente prevaricadoras y antidemocráticas. Ha dictado resoluciones contrarias a la ley y al amparo otorgado por la Corte en diciembre de 2023", expresó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
Agregó que, más allá del "reiterado desprecio" por el orden constitucional que se ha observado en el togado, esta resolución de la CC evidencia las graves faltas en que ha incurrido, las cuales consideró que deberán ser evaluadas por la Corte Suprema de Justicia.
Gobierno señala a Porras y Orellana
"Cada día que pasa, tanto Consuelo Porras como Fredy Orellana se quedan más solos en sus intentos por atentar contra la democracia. El pueblo ya los conoce. Sus acciones, orientadas a desconocer la voluntad de los guatemaltecos y guatemaltecas expresada en las urnas, no son más que maniobras desesperadas de quienes saben que se les acaba el tiempo", añadió el Ejecutivo.
Finalmente, mencionó que el fallo de la CC ratifica su posición de que los funcionarios, a quienes describió como actores corruptos, continúan amenazando la democracia, por lo que el peso de la ley debe caer sobre ellos.
* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7