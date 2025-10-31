 Guatemala podrá enviar pandilleros a cárceles del extranjero
Nacionales

Guatemala podrá enviar mareros a prisiones en el extranjero

¿Por qué Guatemala podría trasladar pandilleros fuera del país?

Compartir:
Pandilleros en Guatemala., Mingob.
Pandilleros en Guatemala. / FOTO: Mingob.

Guatemala abrió la puerta para enviar de manera temporal a mareros y pandilleros, catalogados como terroristas, a prisiones en el extranjero mientras construye dos nuevas cárceles de máxima seguridad. Así lo establece la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras, conocida como "Ley Antipandillas", Decreto 11-2025, cuya información fue publicada en la página del Congreso de la República.

La normativa fue aprobada el 21 de octubre por los diputados, quienes incluyeron un artículo que ordena al Ministerio de Gobernación construir dos centros penitenciarios de máxima seguridad en un plazo de un año: uno para detención preventiva y otro para el cumplimiento de condenas. Mientras estas instalaciones se edifican, el Estado quedó habilitado para gestionar acuerdos bilaterales con otros gobiernos para trasladar a los reclusos identificados como miembros de maras o pandillas consideradas terroristas, con el objetivo de que cumplan prisión en cárceles de alta seguridad fuera del territorio nacional.

Este mecanismo temporal busca asegurar el resguardo de los privados de libertad vinculados a estructuras criminales de alto riesgo, mientras se avanza en la construcción de la infraestructura penitenciaria estipulada. La página del Congreso de la República detalla que los acuerdos deberán firmarse únicamente con países que cuenten con centros penitenciarios legalmente reconocidos y diseñados para albergar a reclusos de extrema peligrosidad.

Ley Antipandillas autoriza enviar reos fuera del país

En la región centroamericana, El Salvador es el país que actualmente cuenta con una prisión de estas características: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), con capacidad para 40 mil reos. Costa Rica también evalúa el desarrollo de una instalación similar debido al incremento del hacinamiento carcelario.

El Decreto 11-2025 incorpora además un artículo transitorio que ordena adecuar, en un plazo de seis meses, las áreas especiales para el resguardo de estos reclusos en los centros ya existentes. Dichos espacios deberán incluir salas de videoconferencias para visitas, audiencias y consultas médicas, así como personal y equipo para brindar atención de salud integral.

Congreso declara terroristas a las maras y pandillas

El congreso aprobó con 145 votos la iniciativa de ley 5692 de reformas al Código Penal con el Fondo de Revisión incluido.

Según el documento oficial publicado en la página del Congreso de la República, la "Ley Antipandillas" busca establecer un marco jurídico claro para identificar y sancionar a estructuras delictivas de carácter transnacional y terrorista, endureciendo las penas y garantizando la efectividad de su aplicación. La normativa se encuentra pendiente de sanción o veto presidencial.

En Portada

Así quedó el medallero final de Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Así quedó el medallero final de Juegos Centroamericanos 2025

07:56 AM, Oct 31
Presidente de Guatemala agradece a atletas de Juegos Centroamericanost
Deportes

Presidente de Guatemala agradece a atletas de Juegos Centroamericanos

07:04 AM, Oct 31
Destituyen a jueces por conducta antiéticat
Nacionales

Destituyen a jueces por "conducta antiética"

08:24 AM, Oct 31
VIDEO. Automovilista provoca caos en la Avenida Bolívar y termina rodeado por motoristas y la PNCt
Nacionales

VIDEO. Automovilista provoca caos en la Avenida Bolívar y termina rodeado por motoristas y la PNC

06:27 AM, Oct 31

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.Seguridad vialLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos