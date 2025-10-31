 Unión Europea, preocupada por crisis en Guatemala
Nacionales

Unión Europea expresa preocupación por situación en Guatemala

La UE aseguró que seguirá de cerca los acontecimientos, en particular en vista de los próximos nombramientos de autoridades judiciales y electorales en 2026.

Compartir:
Banderas de la Unión Europea (UE) y Guatemala., Mineco
Banderas de la Unión Europea (UE) y Guatemala. / FOTO: Mineco

La Unión Europea (UE) expresó su preocupación por lo que describió como "continuos intentos de socavar" el orden democrático y el Estado de Derecho en Guatemala. Su pronunciamiento surge en medio de denuncias del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo sobre acciones dirigidas por la Fiscalía General y jueces "cooptados" que estarían buscando desconocer los resultados electorales y "hundir" al país.

Por medio de un comunicado, la UE señaló que tales intentos se han dado incluso a través de acciones legales tomadas por la Fiscalía General (Ministerio Público) y otros miembros del poder judicial contra varios funcionarios del gobierno.

Indicó que, en repetidas ocasiones, ha manifestado su preocupación por la persistente instrumentalización del sistema de justicia en Guatemala y la persecución o intimidación de funcionarios públicos, autoridades democráticamente elegidas, líderes indígenas, la sociedad civil, los medios de comunicación y los operadores judiciales.

En ese sentido, consideró satisfactoria la resolución del Tribunal Constitucional guatemalteco emitida el 29 de octubre, por la que se revierte la sentencia sobre la anulación del partido político Movimiento Semilla, al tiempo que confirma la validez y legalidad de los resultados de las elecciones de 2023.

* Le puede interesar:

VIDEO. Atropellan a agente de tránsito en Mixco; autoridades piden precaución a conductores

El alcalde de Mixco, Neto Bran, difundió el video de la agresión contra el agente de Emixtra que permanecía regulando el tránsito en cercanías de un paso a desnivel.

UE recuerda sanciones y enfatiza respaldo a Guatemala

La UE también recordó que el Consejo ha impuesto medidas restrictivas a ocho personas y a una entidad por acciones que socavan la democracia, el estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala.

"Estas sanciones selectivas están diseñadas para responsabilizar y afectar a los responsables de participar, brindar apoyo o beneficiarse de acciones que socavan la democracia, el estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala", indicó.

Asimismo, enfatizó que la UE ha sido un socio coherente para todos los sectores de la sociedad guatemalteca que buscan la promoción de la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo inclusivo y sostenible, y seguirá siéndolo.

En ese sentido, agregó que seguirá de cerca los acontecimientos, en particular en vista de los próximos nombramientos de autoridades judiciales y electorales en 2026, que consideró que representan una oportunidad histórica para fortalecer las instituciones democráticas.

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Recapturado tras fugarse de Fraijanes II enfrentará proceso penalt
Nacionales

Recapturado tras fugarse de Fraijanes II enfrentará proceso penal

10:36 AM, Oct 31
¿Qué implementos usa un ciclista en la Vuelta a Guatemala?t
Deportes

¿Qué implementos usa un ciclista en la Vuelta a Guatemala?

10:05 AM, Oct 31
Unión Europea expresa preocupación por situación en Guatemalat
Nacionales

Unión Europea expresa preocupación por situación en Guatemala

09:48 AM, Oct 31
PMT implementa operativo especial por inicio de la residencia de Ricardo Arjona t
Farándula

PMT implementa operativo especial por inicio de la residencia de Ricardo Arjona

11:01 AM, Oct 31

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosSeguridad vialEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos