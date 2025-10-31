Unión Europea, preocupada por crisis en Guatemala

La Unión Europea (UE) expresó su preocupación por lo que describió como "continuos intentos de socavar" el orden democrático y el Estado de Derecho en Guatemala. Su pronunciamiento surge en medio de denuncias del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo sobre acciones dirigidas por la Fiscalía General y jueces "cooptados" que estarían buscando desconocer los resultados electorales y "hundir" al país.
Por medio de un comunicado, la UE señaló que tales intentos se han dado incluso a través de acciones legales tomadas por la Fiscalía General (Ministerio Público) y otros miembros del poder judicial contra varios funcionarios del gobierno.
Indicó que, en repetidas ocasiones, ha manifestado su preocupación por la persistente instrumentalización del sistema de justicia en Guatemala y la persecución o intimidación de funcionarios públicos, autoridades democráticamente elegidas, líderes indígenas, la sociedad civil, los medios de comunicación y los operadores judiciales.
En ese sentido, consideró satisfactoria la resolución del Tribunal Constitucional guatemalteco emitida el 29 de octubre, por la que se revierte la sentencia sobre la anulación del partido político Movimiento Semilla, al tiempo que confirma la validez y legalidad de los resultados de las elecciones de 2023.
UE recuerda sanciones y enfatiza respaldo a Guatemala
La UE también recordó que el Consejo ha impuesto medidas restrictivas a ocho personas y a una entidad por acciones que socavan la democracia, el estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala.
"Estas sanciones selectivas están diseñadas para responsabilizar y afectar a los responsables de participar, brindar apoyo o beneficiarse de acciones que socavan la democracia, el estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala", indicó.
Asimismo, enfatizó que la UE ha sido un socio coherente para todos los sectores de la sociedad guatemalteca que buscan la promoción de la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo inclusivo y sostenible, y seguirá siéndolo.
En ese sentido, agregó que seguirá de cerca los acontecimientos, en particular en vista de los próximos nombramientos de autoridades judiciales y electorales en 2026, que consideró que representan una oportunidad histórica para fortalecer las instituciones democráticas.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7