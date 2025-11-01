Fuerte accidente vial en kilómetro 27 de ruta al Pacífico

Los cuerpos de socorro fueron alertados para llegar al kilómetro 27 de la carretera al Pacífico, donde al menos dos carros protagonizaron una colisión que dejó destruido uno de los automotores, frente a la mirada de varios transeúntes en el sector. Paramédicos de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y compartieron un video en el que se puede apreciar que uno de los vehículos quedó totalmente destruido sobre el arriate central.
Asimismo, una camioneta familiar quedó con las llantas hacia arriba, mientras varios curiosos observaban el escenario del accidente. Vecinos reportaron que el accidente de tránsito ocurrió en el área del municipio de Amatitlán, departamento de Guatemala.
El accidente ocurrió frente a un complejo comercial y un expendio de combustible del referido tramo, en la carretera al Pacífico. Fuentes cercanas al lugar de los hechos precisaron que el accidente ocurrió en el sentido hacia el norte, generando congestionamiento en el lugar.
Cabe destacar que horas antes, un camión también volcó en el kilómetro 22 de la carretera al Pacífico, en el sentido hacia la capital. La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva comunicó que una grúa trabajó en el lugar para retirar el camión previamente afectado. Sin embargo, antes de movilizar el vehículo de carga, fue necesario quitar la carga que llevaba de forma manual.
Accidente de ruta al Pacífico causa cierre
Según las imágenes compartidas por los cuerpos de socorro, el accidente causó el cierre total de la pista hacia el norte, por lo que varios automovilistas hicieron distintas maniobras para pasar por el sector afectado.
Se espera que las autoridades de tránsito se manifiesten en breve, para anunciar las acciones para liberar la ruta. Cabe destacar que el centro del municipio de Villa Nueva se ve afectado hoy por varias actividades tradicionales, como el Desfile de Fieros y el consumo de chicha.
