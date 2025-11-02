Al menos 8 fallecidos en accidente de picop en aldea Secheu

Pobladores de las aldeas San Martín y Secheu, en el municipio de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, reportaron que un accidente de picop cobró la vida de al menos ocho personas durante la mañana de este domingo 2 de noviembre de 2025. Según los datos preliminares, el carro que transportaba a una familia cayó a lo profundo de un barranco de unos 500 metros de profundidad.
Vecinos publicaron videos del lugar del accidente, en un sector del camino conocido por los lugareños como "La Zeta", en el que se pudo observar que el picop blanco, con franjas amarillas y anaranjadas quedó totalmente destruido. El terreno en el que ocurrió el accidente es rocoso y atravesado por un camino de terracería.