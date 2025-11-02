 Bomberos heridos por accidente de ambulancia en zona 1
Nacionales

Bomberos heridos por accidente de ambulancia en zona 1

El vehículo de emergencias fue impactado por otro carro en el crucero de la 2a. avenida y 8a. calle de la zona 1.

Bomberos Municipales atendieron a sus compañeros heridos por la fuerte colisión en la zona 1., Redes sociales.
Bomberos Municipales atendieron a sus compañeros heridos por la fuerte colisión en la zona 1. / FOTO: Redes sociales.

Cuando viajaban a atender una emergencia, integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipales se accidentaron la tarde de este domingo 2 de noviembre de 2025 en el crucero de la 2a. avenida y 8a. calle de la zona 1. Según información que se hizo viral en las redes sociales, la ambulancia en la que los paramédicos viajaban fue impactada por otro carro.  

Según detalles compartidos en internet, ambos automotores quedaron volcados en el escenario de la colisión. Preliminarmente, se conoció que los afectados fueron atendidos por bomberos de su mismo cuerpo de rescate.

Como consecuencia del accidente de los bomberos, el paso en el sector quedó interrumpido, por lo que agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala acudieron a dar apoyo y desviar el tránsito a vías alternas.

Por el momento se investiga cuales fueron las causas del accidente en el que los rescatistas se dirigían a atender una emergencia, con sirena abierta.

En otras noticias de accidentes, consulte: Accidente cobra cinco vidas en aldea Santo Domingo Secaj

Accidente cobra cinco vidas en aldea Santo Domingo Secaj

Bomberos Municipales Departamentales informaron que por causas desconocidas, un carro cayó en un barranco de esta localidad.

