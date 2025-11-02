Recuperan jaguar melánico que escapó de colección privada

Autoridades del Parque Zoo Kalahari confirmaron que el jaguar melánico juvenil que se escapó de una colección privada hace varios días fue recuperado la noche del pasado sábado 1 de noviembre de 2025; el ejemplar se ubicaba en la aldea de San Miguel Pachalí, del municipio de San Juan Sacatepequez. Sin embargo, durante la madrugada fue ubicado, recuperado y llevado a un lugar seguro.
La entidad informó por medio de redes sociales que, con mucho esfuerzo y con más de 7 días de búsqueda exhaustiva, de 24 horas continuas, lograron el objetivo. Los expertos añadieron que tuvieron que viajar desde Petén hasta San Juan Sacatepéquez para dar apoyo técnico especializado para la localización y captura del jaguar melánico (panthera onca) que pertenece a una colección privada ubicada en esa localidad.
En su página de internet, el parque Zoo Kalahari especificó que el hallazgo se logró ayer, a eso de las 10:24 horas. "Logramos ubicar el ejemplar, el cual ya se encuentra bajo el resguardo y protección del recinto.
El citado parque agradeció el apoyo de un equipo de élite especializado en localización y contención de fauna, integrado por Herbert Adolfo Bressani Solis, Turito Olivares y Jersson H. Garcia. Asimismo, dieron las gracias al apoyo del equipo de veterinarios especializados de Animal Conservation Guatemala, "que se encargó del análisis y protocolo médico farmacológico para asegurar el bienestar del ejemplar".
Finalmente, la entidad agradeció a todos los vecinos que se sumaron al esfuerzo y finalmente mencionaron la asesoría de Sqangre Azul Kennels de México ya que su aporte fue fundamental para lograr el rescate.
Recomendaciones en caso de encontrar un jaguar
Por la desaparición de este ejemplar, las autoridades habían compartido una serie de recomendaciones en caso de encontrarlo en áreas boscosas. Entre estas medidas de precaución están:
- Mantener la calma, no entrar en pánico.
- Notifique inmediatamente a las autoridades.
- Evitar movimientos bruscos, a pesar de ser criado en cautiverio, el mismo puede asustarse aún más o sentirse amenazado por acciones inesperadas.
- No internar capturarlo, alimentarlo o provocarlo.
- Retroceder lentamente sin darle la espalda,
- No correr para evitar desencadenar cualquier instinto de persecución.