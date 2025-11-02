 Recuperan jaguar melánico que escapó de colección privada
Nacionales

Recuperan jaguar melánico que escapó de colección privada

Después de días de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo de un jaguar melánico desaparecido en San Juan Sacatepéquez.

Compartir:
En redes sociales circularon imágenes del jaugar melánico juvenil recuperado., Redes sociales.
En redes sociales circularon imágenes del jaugar melánico juvenil recuperado. / FOTO: Redes sociales.

Autoridades del Parque Zoo Kalahari confirmaron que el jaguar melánico juvenil que se escapó de una colección privada hace varios días fue recuperado la noche del pasado sábado 1 de noviembre de 2025; el ejemplar se ubicaba en la aldea de San Miguel Pachalí, del municipio de San Juan Sacatepequez. Sin embargo, durante la madrugada fue ubicado, recuperado y llevado a un lugar seguro.

La entidad informó por medio de redes sociales que, con mucho esfuerzo y con más de 7 días de búsqueda exhaustiva, de 24 horas continuas, lograron el objetivo. Los expertos añadieron que tuvieron que viajar desde Petén hasta San Juan Sacatepéquez para dar apoyo técnico especializado para la localización y captura del jaguar melánico (panthera onca) que pertenece a una colección privada ubicada en esa localidad.

En su página de internet, el parque Zoo Kalahari especificó que el hallazgo se logró ayer, a eso de las 10:24 horas. "Logramos ubicar el ejemplar, el cual ya se encuentra bajo el resguardo y protección del recinto.

El citado parque agradeció el apoyo de un equipo de élite especializado en localización y contención de fauna, integrado por Herbert Adolfo Bressani Solis, Turito Olivares y Jersson H. Garcia. Asimismo, dieron las gracias al apoyo del equipo de veterinarios especializados de Animal Conservation Guatemala, "que se encargó del análisis y protocolo médico farmacológico para asegurar el bienestar del ejemplar".

Finalmente, la entidad agradeció a todos los vecinos que se sumaron al esfuerzo y finalmente mencionaron la asesoría de Sqangre Azul Kennels de México ya que su aporte fue fundamental para lograr el rescate.

Recomendaciones en caso de encontrar un jaguar

Por la desaparición de este ejemplar, las autoridades habían compartido una serie de recomendaciones en caso de encontrarlo en áreas boscosas. Entre estas medidas de precaución están:

  • Mantener la calma, no entrar en pánico.
  • Notifique inmediatamente a las autoridades.
  • Evitar movimientos bruscos, a pesar de ser criado en cautiverio, el mismo puede asustarse aún más o sentirse amenazado por acciones inesperadas.
  • No internar capturarlo, alimentarlo o provocarlo.
  • Retroceder lentamente sin darle la espalda,
  • No correr para evitar desencadenar cualquier instinto de persecución.
Hacen recomendaciones por jaguar desaparecido en San Juan Sacatepéquez

En caso de encontrarse con el jaguar desaparecido, expertos piden llamar de inmediato a las autoridades.

En Portada

Accidente cobra cinco vidas en aldea Santo Domingo Secajt
Nacionales

Accidente cobra cinco vidas en aldea Santo Domingo Secaj

07:18 AM, Nov 02
Incendio en una tienda de México deja 22 muertos y decenas de heridost
Internacionales

Incendio en una tienda de México deja 22 muertos y decenas de heridos

07:51 AM, Nov 02
El rumano Istvan Kovacs pitará el Liverpool-Real Madridt
Deportes

El rumano Istvan Kovacs pitará el Liverpool-Real Madrid

07:54 AM, Nov 02
Todos los detalles del terrorífico disfraz de Heidi Klum: la reina de Halloweent
Farándula

Todos los detalles del terrorífico disfraz de Heidi Klum: la reina de Halloween

07:51 AM, Nov 02

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridad#liganacional#64VueltaaGuateSeguridad vialLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos