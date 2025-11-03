 Querella de diputados oficialistas contra fiscal Morales
Nacionales

Diputados oficialistas presentan querella contra la fiscal Leonor Morales

La integrante de la FECI es señalada de tres delitos, incluido abuso de autoridad.

La fiscal Leonor Morales en la Torre de Tribunales., Omar Solís/Emisoras Unidas
La fiscal Leonor Morales en la Torre de Tribunales. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Diputados electos por el Movimiento Semilla presentaron una querella contra la fiscal Leonor Morales, integrante de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), debido a su implicación en una serie de acciones promovidas con el objetivo de desconocer los resultados de las Elecciones Generales 2023.

Según detallaron los parlamentarios, la funcionaria del Ministerio Público (MP) posiblemente pudo incurrir en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, abuso de autoridad con propósito electoral y desobediencia.

De acuerdo con lo indicado por los legisladores, Morales ha intentado que se deje sin efecto la adjudicación de cargos obtenidos en el referido proceso electoral, donde fueron electos 23 parlamentarios propuestos por el partido oficial, así como un alcalde y el binomio presidencial, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

"Esta querella es para iniciar el camino contra quienes han instigado el rompimiento constitucional con la utilización de sus cargos y por ello se ha accionado", expresaron los parlamentarios oficialistas.

CC deja sin efecto orden del juez Orellana sobre nulidad de Semilla

El alto tribunal constitucional aceptó una debida ejecutoria.

Denuncias contra Curruchiche y Orellana

El Gobierno de Guatemala informó el pasado 31 de octubre que el presidente Bernardo Arévalo, en su calidad de ciudadano, presentó una querella contra el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, por motivos similares que los que llevaron a la denuncia contra la fiscal Morales.

Según detalló la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, la querella fue presentada ante el Juzgado de Paz Penal de Turno para solicitar que se inicie el proceso penal correspondiente contra el funcionario.

El fiscal es señalado de los delitos de abuso de autoridad, revelación de secretos, resoluciones violatorias a la Constitución, infracción de privilegio, obstrucción de justicia y tráfico de influencias.

Por aparte, el mandatario presentó hoy una denuncia contra el juez "A" del Juzgado Séptimo Penal, Fredy Raúl Orellana Letona, ante la Junta de Disciplina Judicial. La acción surgió en seguimiento a resoluciones que ha emitido con respecto a temas relacionados con las Elecciones Generales 2023.

De acuerdo con información compartida por el Ejecutivo, se mencionó en la denuncia que, al emitir la resolución de 25 de octubre de 2025 por la que declaró la nulidad absoluta del comité pro formación del Movimiento Semilla y remitió oficio al Congreso de la República y Registro de Ciudadanos, Orellana incurrió en una "falta grave".

En la denuncia se solicita la suspensión del funcionario judicial de sus labores y su eventual destitución.

* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7

