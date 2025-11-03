Ministerio de Salud lanza plataforma de registro sanitario SIAMED-WEB

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) lanzó este lunes 3 de noviembre, la plataforma digital SIAMED-WEB, con el propósito de modernizar el registro sanitario de medicamentos y productos afines.
La plataforma www.siamedweb.mspas.gob.gt forma parte de la transformación digital del Estado, al permitir que los trámites sean ágiles, transparentes y trazables.
De acuerdo con dicha cartera la plataforma también fortalece la eficiencia del Ministerio de Salud y la entidad reguladora encargada de garantizar que los medicamentos y productos afines que circulan en el país sean seguros, eficaces y de calidad.
El lanzamiento fue encabezado por la vicepresidenta, Karin Herrera, el ministro de Salud, Joaquin Barnoya, el viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, Edgar González, ante agremiados de la Cámara de Industria (CIG).
El ministro Barnoya detalló: "este tipo de plataformas fortalecen la entidad regulatoria para garantizar los medicamentos que circulan en el país, que no solo sean eficaces, seguros y que tengan calidad, pero también sin discrecionalidad para incorporar esos registros y esas renovaciones que tan necesarias son para el sector productivo del país".
Durante la presentación se hizo énfasis en que los usuarios podrán realizar solicitudes, adjuntar documentos en línea, responder observaciones electrónicamente y recibir resoluciones con firma electrónica avanzada y código QR, validables de forma inmediata.
La vicepresidenta, Karin Herrera agregó que dicha herramienta "forma parte de la estrategia nacional de transformación digital", de parte del Gobierno para la modernización de los servicios y "acercar las instituciones a las personas".
En el sitio www.siamedweb.mspas.gob.gt los usuarios pueden gestionar de manera ágil y transparente los principales trámites sanitarios, tales como licencias sanitarias de establecimientos farmacéuticos, registros sanitarios de productos farmacéuticos, autorizaciones de productos afines y plaguicidas, permisos de importación, entre otros.
El sistema integra módulos específicos para establecimientos, medicamentos, plaguicidas y farmacovigilancia, representando un avance significativo en la modernización de los procesos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Entre sus principales ventajas se encuentran la simplificación de trámites, la reducción en los tiempos de gestión, la posibilidad para las empresas farmacéuticas de realizar solicitudes digitales las 24 horas del día, el seguimiento en línea al estado de cada trámite y la recepción de notas de revisión de manera totalmente digital.
Los costos de los trámites se mantendrán iguales y se podrán hacer en la misma modalidad de siempre. Asimismo, en su primera fase, el sistema integrará a más de 500 usuarios activos, entre titulares de medicamentos, representantes legales y profesionales farmacéuticos autorizados.
Con información del Ministerio de Salud*