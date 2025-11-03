Puerto Santo Tomás suspende operaciones por inventario

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) informó que este lunes, 3 de noviembre, se inició con un proceso de inventario de contenedores, lo que generó la suspensión temporal de las operaciones. En ese sentido, se notificó al respecto a los clientes, usuarios y autoridades competentes de Gobierno.
Por medio de un comunicado, la entidad detalló que, como parte de las obligaciones legales que se tienen como Depósito Aduanero Temporal, se encuentra el mantener un inventario perpetuo de contenedores, a través de una herramienta electrónica que permita conocer las existencias en tiempo real.
Fue en cumplimiento de esas medidas que se programó realizar, a partir de las 05:00 horas de este lunes, un inventario físico de los contenedores que se encuentran dentro del Depósito Aduanero Temporal de la Empornac.
Para realizar esta actividad, el personal debe realizar recorridos a pie entre los patios de contenedores. Además, en atención de las medidas de seguridad, deben ser detenidas las operaciones de descarga, carga, recepciones, despachos, vaciados y movimientos internos, durante el tiempo que dure el inventario.
"Agradeciendo desde ya sus consideraciones, y reafirmando que, con este tipo de acciones, la Empornac se encuentra comprometida con el cumplimiento de las obligaciones legales como Auxiliar de la Función Pública Aduanera, la transparencia de operaciones y garantiza mantener una cadena logística segura como Operador Económico Autorizado", se indicó en el comunicado.
En tanto, se informó que se mantiene la suspensión en esta jornada y se estará notificando por medio de las redes sociales y página web oficial de la empresa cuando se restablezcan los servicios portuarios.