Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallece

Una persona murió y otras 16 resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este martes, 4 de noviembre, en el kilómetro 73 de carretera al Pacífico, en jurisdicción del municipio de Siquinalá, Escuintla.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a un incidente ocurrido en el referido sector en el que, por causas no establecidas, un bus del transporte extraurbano de la empresa Tropicana quedó volcado sobre la cinta asfáltica.
"Elementos de la 41 compañía de Siquinalá se dirigieron a este sector, donde técnicos en urgencias médicas aplicaron atención pre hospitalaria a varias personas que presentaban traumas en diferentes partes del cuerpo", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.
Agregó que los 16 pacientes fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital Nacional del departamento de Escuintla. Mientras que otras personas fueron atendidas en el lugar debido a que presentaban crisis nerviosa.
Asimismo, el portavoz confirmó que la víctima mortal es el piloto de la unidad de transporte de pasajeros.
Hasta el momento, ninguna de las personas afectadas ha sido identificada.
Paso parcialmente cerrado en el área
Samy Gómez, portavoz de la Dirección General de Atención y Seguridad Vial (Provial), indicó que las brigadas de esa institución mantienen presencia en el lugar del accidente para regular el paso vehicular.
Detalló que el carril derecho con dirección al occidente se encuentra cerrado pues, aunque la unidad quedó fuera de la carretera, hay restos de materiales que se desprendieron del bus. También un poste del alumbrado público fue derrumbado, así que permanece en el área, donde se observa el cableado dañado.
De igual forma, los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público trabajan en el lugar tomando en cuenta que hay una persona fallecida.